. Экстрасенс рассказала, когда ситуация в России улучшится
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Экстрасенс рассказала, когда ситуация в России улучшится

Экстрасенс рассказала, когда ситуация в России улучшится
Ясновидящая считает, что скоро будут призывать женщин на фронт.   На фоне сложной ситуации в России и мире звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала собственный прогноз о будущем нашей страны. Ведунья призвала народ не поддаваться панике и запастись терпением, потому что жизнь войдет в привычное русло не скоро, однако когда это случится, многое изменится к лучшему. «В 2024 году все начнет стабилизироваться, а в 2025 году — завершится. За это время все россияне невероятно сплотятся. Такого единства у нас в последние годы никогда не было. Начнет возвращаться, так сказать, содружество народов. Именно такое, какое было в далекие советские годы. Но о возвращении СССР, конечно, речи не идет… Запомните одно: всё в этом мире встанет на свои места и наша держава будет самым влиятельным государством мирового сообщества. И мы с вами все это увидим!», — обнадежила Ахмеджанова. В то же время звезда «Битвы экстрасенсов» предупредила, что частичная мобилизация, объявленная в стране конце сентября, продолжится, и в ближайшем будущем на фронт отправятся не только мужчины, но и женщины. «Ситуация непростая: на фронте нужны опытные. В дальнейшем будет много женщин, решивших отправиться в качестве добровольцев. Это, в первую очередь, женщины с медицинским образованием, сестринский персонал», — уточнила ведунья. Зато в Россию вернутся те, кто успел уехать в соседние республики на волне всеобщей паники, уверена Ахмеджанова. Звезда «Битвы экстрасенсов» полагает, что в ближайшие месяцы люди успокоятся и трезво оценят ситуацию, пишет портал Prozvezd.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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