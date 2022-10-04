. Юлия Меньшова не захотела возвращаться на Первый канал

Ведущая Юлия Меньшова призналась, что ей поступали предложения вернуться на телевидение, но она не захотела. Собеседником Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале «Сама Меньшова» на этот раз стал артист балета Николай Цискаридзе. С недавнего времени Николай Цискаридзе стал ведущим субботней программы Первого канала «Сегодня вечером». Во время разговора с Меньшовой речь зашла и об этом. Николай Цискаридзе заявил, что был поражен, когда узнал, сколько людей сами предлагали себя на роль ведущих проекта. Юлия Меньшова поспешила уточнить, что она — не из их числа, признавшись при этом, что предложение о возвращении на Первый канал ей поступало.«Скажу тем, кто за меня волновался. Я сама ушла из программы «Сегодня вечером» задолго до прихода Коли туда. Прямо скажем — за два года. Более того, мне поступило предложение о возвращении в программу. Но это был мой выбор. Я не пошла, потому что у меня уже случился YouTube-канал, и я подумала, что хочу его развивать. Это было два параллельных, совпавших события», — объяснила свою позицию Юлия Меньшова. Напомним, Юлия Меньшова ранее вела «Сегодня вечером» в паре с Максимом Галкиным*. *Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.