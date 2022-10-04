. Юлия Меньшова не захотела возвращаться на Первый канал
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Юлия Меньшова не захотела возвращаться на Первый канал

Юлия Меньшова не захотела возвращаться на Первый канал
Ведущая Юлия Меньшова призналась, что ей поступали предложения вернуться на телевидение, но она не захотела. Собеседником Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале «Сама Меньшова» на этот раз стал артист балета Николай Цискаридзе. С недавнего времени Николай Цискаридзе стал ведущим субботней программы Первого канала «Сегодня вечером». Во время разговора с Меньшовой речь зашла и об этом. Николай Цискаридзе заявил, что был поражен, когда узнал, сколько людей сами предлагали себя на роль ведущих проекта. Юлия Меньшова поспешила уточнить, что она — не из их числа, признавшись при этом, что предложение о возвращении на Первый канал ей поступало.
«Скажу тем, кто за меня волновался. Я сама ушла из программы «Сегодня вечером» задолго до прихода Коли туда. Прямо скажем — за два года. Более того, мне поступило предложение о возвращении в программу. Но это был мой выбор. Я не пошла, потому что у меня уже случился YouTube-канал, и я подумала, что хочу его развивать. Это было два параллельных, совпавших события», — объяснила свою позицию Юлия Меньшова. Напомним, Юлия Меньшова ранее вела «Сегодня вечером» в паре с Максимом Галкиным*. *Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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