. Юлия Меньшова порвала отношения с близкими
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Юлия Меньшова порвала отношения с близкими

Юлия Меньшова порвала отношения с близкими
Ведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о причинах конфликта. Артистка потеряла часть друзей из-за разных взглядов на актуальные события в мире. Ведущая призналась, что у неё не получилось сохранить отношения с близкими из-за споров о политике. Она провела «зачистку» среди знакомых, оставив в своем окружении только тех, кто её понимает. «В моем ближнем кругу есть люди, которые совершенно не разделяют моих взглядов на происходящее… С кем-то из таких людей — максимально радикальных взглядов — нам пришлось даже разорвать отношения. И для меня это печальный факт»,— поделилась Юлия с «КП».
Меньшова говорит, что готова вести дискуссии с теми, кто имеет противоположную точку зрения. Однако подчеркивает, что это общение должно происходить в «рамках здравого смысла». Ей важно, чтобы собеседник мог аргументированно отстоять свою позиции. Юлия, кстати, ни при каких обстоятельствах не собирается покидать родную страну. При этом она не осуждает тех, кто решил сбежать. «Это их выбор. Мне совсем не близкий», — сказала Меньшова.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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