. Кабмин утвердил порядок субсидирования электронной промышленности в регионах

Правительство утвердило правила предоставления субсидий регионам на модернизацию инфраструктуры в сфере электронной промышленности. Такое постановление кабмина от 19 сентября 2022 года № 1659 вступает в силу 4 октября.

В документе идет речь о распределении субсидий регионам на государственную поддержку проектов создания, развития или модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. В правительстве считают, что это решение позволит частично возмещать затраты управляющих компаний технопарков на приобретение оборудования, проектирование и строительство инфраструктуры, подключение к инженерным сетям.

Бюджетные средства будут выделять в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Общий объём субсидий в 2023-2025 годах составит 7,2 миллиарда рублей.



