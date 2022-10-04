. Кабмин утвердил порядок субсидирования электронной промышленности в регионах
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Кабмин утвердил порядок субсидирования электронной промышленности в регионах

Кабмин утвердил порядок субсидирования электронной промышленности в регионах

Правительство утвердило правила предоставления субсидий регионам на модернизацию инфраструктуры в сфере электронной промышленности. Такое постановление кабмина от 19 сентября 2022 года № 1659 вступает в силу 4 октября.

В документе идет речь о распределении субсидий регионам на государственную поддержку проектов создания, развития или модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. В правительстве считают, что это решение позволит частично возмещать затраты управляющих компаний технопарков на приобретение оборудования, проектирование и строительство инфраструктуры, подключение к инженерным сетям.

Бюджетные средства будут выделять в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Общий объём субсидий в 2023-2025 годах составит 7,2 миллиарда рублей.


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По материалам: pnp.ru

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