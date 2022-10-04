Как изменились 15 известных французских актёров и актрис с тех пор, как они впервые попали на большой экран
Французский кинематограф, вероятно, самая популярная неанглоязычная кузница фильмов в мире. Можно ещё вспомнить Болливуд или южнокорейский сектор, но именно французские фильмы уже много десятилетий пользуются огромной популярностью именно в Европе. Так что мы отлично знакомы с главными кинозвёздами из этой страны, о которых сегодня и вспомним в нашей постоянной рубрике. В ней мы сравниваем актёров в одном из самых первых их фильмов и одном из самых последних на данный момент.
Приготовьтесь, сейчас на вас свалится множество больших имён.
Пьер Ришар (88 лет)
Актёр в фильмах «Счастливчик Александр» (1968) и «Трое старых друзей 2» (2022).
Жерар Депардьё (73 года)
Актёр в фильмах «Пожизненная рента» (1972) и «Мегрэ и таинственная девушка» (2022).
Знали ли вы, что Депардьё младше Ришара на 15 лет?
Марион Котийяр (47 лет)
Актриса в фильмах «Как я обсуждал… (мою сексуальную жизнь)» (1996) и «Аннетт» (2021).
Сами Насери (61 год)
Актёр в фильмах «Немного порока» (1996) и «Спаситель» (2021).
Наибольшую популярность Насери получил за роль Даниэля в серии фильмов «Такси».
Фредерик Дифенталь (54 года)
Актёр в фильмах «Тотальная слежка» (1991) и «Влюблённый Ван Гог» (2022).
Наибольшую популярность Дифенталь получил за роль Эмильена в серии фильмов «Такси».
Одри Тоту (46 лет)
Актриса в фильмах «Салон красоты «Венера» и «Дальше некуда» (2019).
«Дальше некуда» является спин-оффом культового «Большого Лебовски» про персонажа Хесуса Кинтана. Режиссёром и сценаристом картины стал Джон Туртурро, исполнитель роли Хесуса. Этот фильм мы упоминали в подборке продолжений известных фильмов, о которых вы наверняка не слышали.
Леа Сейду (37 лет)
Актриса в фильмах «Девочки сверху: Французский поцелуй» (2006) и «Преступления будущего» (2022).
Бернар Фарси (73 года)
Актёр в фильмах «Одиночка» (1987) и «Такси 5» (2018).
Лишь Фарси из всех прежних актёров франшизы «Такси» согласился сняться в пятой части.
Венсан Кассель (55 лет)
Актёр на съёмках фильма «Ключи от рая» (1991) и в фильме «Особенные» (2019).
Омар Си (44 года)
Актёр в фильмах «Летний лагерь» (2006) и «Мир юрского периода: Власть» (2022).
Наибольшую известность Омар Си получил за фильм «1+1» (2011).
Софи Марсо (55 лет)
Актриса в фильмах «Бум» (1980) и «Я люблю Америку» (2022).
Жан Дюжарден (50 лет)
Актёр в фильмах «Все девчонки безумны» (2003) и «Агент 117: Из Африки с любовью» (2021).
Из всего нашего списка лишь у Дюжардена и Котийар есть «Оскар».
Жан Рено (74 года)
Актёр в фильмах «Гипотеза похищенной картины» (1979) и «Малышка с характером» (2020).
Ева Грин (42 года)
Актриса в фильме «Мечтатели» (2003) и в ещё не вышедшем фильме «Ноцебо».
Ален Делон (86 лет)
Актёр в фильма «Кристина» (1958) и «Астерикс на Олимпийских играх» (2008).
Делон не снимается в кино со времён участия в фильме «С новым годом, мамы!» (2012), где он сыграл сам себя.
Каких ещё известных французских актёров и актрис из ныне живущих мы забыли?