. Как изменились 15 известных французских актёров и актрис с тех пор, как они впервые попали на большой экран
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Как изменились 15 известных французских актёров и актрис с тех пор, как они впервые попали на большой экран

Как изменились 15 известных французских актёров и актрис с тех пор, как они впервые попали на большой экран

Французский кинематограф, вероятно, самая популярная неанглоязычная кузница фильмов в мире. Можно ещё вспомнить Болливуд или южнокорейский сектор, но именно французские фильмы уже много десятилетий пользуются огромной популярностью именно в Европе. Так что мы отлично знакомы с главными кинозвёздами из этой страны, о которых сегодня и вспомним в нашей постоянной рубрике. В ней мы сравниваем актёров в одном из самых первых их фильмов и одном из самых последних на данный момент.

Приготовьтесь, сейчас на вас свалится множество больших имён.

Пьер Ришар (88 лет)

Madeleine Films / France 3 Cinéma

Актёр в фильмах «Счастливчик Александр» (1968) и «Трое старых друзей 2» (2022).

Жерар Депардьё (73 года)

Les Artistes associés / SND Films

Актёр в фильмах «Пожизненная рента» (1972) и «Мегрэ и таинственная девушка» (2022).

Знали ли вы, что Депардьё младше Ришара на 15 лет?

Марион Котийяр (47 лет)

France 2 Cinéma / CG Cinema International

Актриса в фильмах «Как я обсуждал… (мою сексуальную жизнь)» (1996) и «Аннетт» (2021).

Сами Насери (61 год)

Clara Films / Saban Films

Актёр в фильмах «Немного порока» (1996) и «Спаситель» (2021).

Наибольшую популярность Насери получил за роль Даниэля в серии фильмов «Такси».

Фредерик Дифенталь (54 года)

Film Par Film / Mica Films

Актёр в фильмах «Тотальная слежка» (1991) и «Влюблённый Ван Гог» (2022).

Наибольшую популярность Дифенталь получил за роль Эмильена в серии фильмов «Такси».

Одри Тоту (46 лет)

Pyramide Distribution / Screen Media Films

Актриса в фильмах «Салон красоты «Венера» и «Дальше некуда» (2019).

«Дальше некуда» является спин-оффом культового «Большого Лебовски» про персонажа Хесуса Кинтана. Режиссёром и сценаристом картины стал Джон Туртурро, исполнитель роли Хесуса. Этот фильм мы упоминали в подборке продолжений известных фильмов, о которых вы наверняка не слышали.

Леа Сейду (37 лет)

Récifilms / Argonauts Productions S.A.

Актриса в фильмах «Девочки сверху: Французский поцелуй» (2006) и «Преступления будущего» (2022).

Бернар Фарси (73 года)

Cerito Films / EuropaCorp

Актёр в фильмах «Одиночка» (1987) и «Такси 5» (2018).

Лишь Фарси из всех прежних актёров франшизы «Такси» согласился сняться в пятой части.

Венсан Кассель (55 лет)

Alter Films / Gaumont

Актёр на съёмках фильма «Ключи от рая» (1991) и в фильме «Особенные» (2019).

Омар Си (44 года)

Quad Productions / Universal Pictures

Актёр в фильмах «Летний лагерь» (2006) и «Мир юрского периода: Власть» (2022).

Наибольшую известность Омар Си получил за фильм «1+1» (2011).

Софи Марсо (55 лет)

Gaumont / Amazon Studios

Актриса в фильмах «Бум» (1980) и «Я люблю Америку» (2022).

Жан Дюжарден (50 лет)

Alta Loma Films / Gaumont

Актёр в фильмах «Все девчонки безумны» (2003) и «Агент 117: Из Африки с любовью» (2021).

Из всего нашего списка лишь у Дюжардена и Котийар есть «Оскар».

Жан Рено (74 года)

Institut National de l’Audiovisuel / Lionsgate Home Entertainment

Актёр в фильмах «Гипотеза похищенной картины» (1979) и «Малышка с характером» (2020).

Ева Грин (42 года)

Recorded Picture Company / XYZ Films

Актриса в фильме «Мечтатели» (2003) и в ещё не вышедшем фильме «Ноцебо».

Ален Делон (86 лет)

SpEVA-Films / La Petite Reine

Актёр в фильма «Кристина» (1958) и «Астерикс на Олимпийских играх» (2008).

Делон не снимается в кино со времён участия в фильме «С новым годом, мамы!» (2012), где он сыграл сам себя.

Каких ещё известных французских актёров и актрис из ныне живущих мы забыли?

# Интересное
По материалам: twizz

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