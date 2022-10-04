. Как изменились актеры из всеми любимых культовых фильмов (17 фото)

Вадим Карасев

Пожалуй, у каждого из нас есть свой список "любимых фильмов", которые мы можем пересматривать до посинения. Безусловно, у всех эти списки разные, однако, существуют культовые фильмы, которые просто невозможно не любить. К ним можно отнести "Храброе сердце", "Матрицу", "Мумию", "Гладиатора" и прочие любимые сердцу многих кинокартины. Актеры, сыгравшие в этих фильмах главные роли, можно сказать, обрели бессмертие. Ведь, когда мы слышим их имена, то сразу же представляем их самые главные кинообразы. Но время, как ни крути, движется вперед и любимые актеры остаются молоды только в своих фильмах.Рассел Кроу в фильмах «Гладиатор» и «Тор: Любовь и гром»Киану Ривз: «Матрица» и «Матрица: Воскрешение»Мел Гибсон в фильмах «Храброе сердце» и «Отец Стю»Пирс Броснан в фильмах «Золотой глаз» и «Русалка и дочь короля»Микки Рурк в фильмах «Девять с половиной недель» и «Коммандо»Вэл Килмер в фильмах «Лучший стрелок» и «Топ Ган: Мэверик»Брендан Фрейзер в фильме «Мумия» и сериале «Роковой патруль»Крис О’Доннелл в фильме «Запах женщины» и сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес»Райан Филлипп в фильмах «Жестокие игры» и «Американский убийца»Антонио Бандерас в фильмах «Отчаянный» и «Месть Банши»Итан Хоук в фильме «Перед рассветом» и сериале «Лунный рыцарь»Джаред Лето в фильме «Реквием по мечте» и сериале «Не сработало»Дензел Вашингтон в фильмах «Тренировочный день» и «Дьявол в деталях»Эдриен Броуди в фильме «Пианист» и сериале «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»Эдвард Нортон в фильмах «Бойцовский клуб» и «Достать ножи: Стеклянная луковица»Вуди Харрельсон в фильмах «Народ против Ларри Флинта» и «Треугольник печали»Леонардо Ди Каприо в фильмах «Титаник» и «Убийцы цветочной луны»