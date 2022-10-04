. Как изменились актеры из всеми любимых культовых фильмов (17 фото)
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Как изменились актеры из всеми любимых культовых фильмов (17 фото)

Рассел Кроу в фильмах «Гладиатор» и «Тор: Любовь и гром»Пожалуй, у каждого из нас есть свой список "любимых фильмов", которые мы можем пересматривать до посинения. Безусловно, у всех эти списки разные, однако, существуют культовые фильмы, которые просто невозможно не любить. К ним можно отнести "Храброе сердце", "Матрицу", "Мумию", "Гладиатора" и прочие любимые сердцу многих кинокартины. Актеры, сыгравшие в этих фильмах главные роли, можно сказать, обрели бессмертие. Ведь, когда мы слышим их имена, то сразу же представляем их самые главные кинообразы. Но время, как ни крути, движется вперед и любимые актеры остаются молоды только в своих фильмах.

Рассел Кроу в фильмах «Гладиатор» и «Тор: Любовь и гром»


Киану Ривз: «Матрица» и «Матрица: Воскрешение»

Киану Ривз: «Матрица» и «Матрица: Воскрешение»
Мел Гибсон в фильмах «Храброе сердце» и «Отец Стю»

Мел Гибсон в фильмах «Храброе сердце» и «Отец Стю»
Пирс Броснан в фильмах «Золотой глаз» и «Русалка и дочь короля»

Пирс Броснан в фильмах «Золотой глаз» и «Русалка и дочь короля»
Микки Рурк в фильмах «Девять с половиной недель» и «Коммандо»

Микки Рурк в фильмах «Девять с половиной недель» и «Коммандо»
Вэл Килмер в фильмах «Лучший стрелок» и «Топ Ган: Мэверик»

Вэл Килмер в фильмах «Лучший стрелок» и «Топ Ган: Мэверик»
Брендан Фрейзер в фильме «Мумия» и сериале «Роковой патруль»

Брендан Фрейзер в фильме «Мумия» и сериале «Роковой патруль»
Крис О’Доннелл в фильме «Запах женщины» и сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес»

Крис О’Доннелл в фильме «Запах женщины» и сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес»
Райан Филлипп в фильмах «Жестокие игры» и «Американский убийца»

Райан Филлипп в фильмах «Жестокие игры» и «Американский убийца»
Антонио Бандерас в фильмах «Отчаянный» и «Месть Банши»

Антонио Бандерас в фильмах «Отчаянный» и «Месть Банши»
Итан Хоук в фильме «Перед рассветом» и сериале «Лунный рыцарь»

Итан Хоук в фильме «Перед рассветом» и сериале «Лунный рыцарь»
Джаред Лето в фильме «Реквием по мечте» и сериале «Не сработало»

Джаред Лето в фильме «Реквием по мечте» и сериале «Не сработало»
Дензел Вашингтон в фильмах «Тренировочный день» и «Дьявол в деталях»

Дензел Вашингтон в фильмах «Тренировочный день» и «Дьявол в деталях»
Эдриен Броуди в фильме «Пианист» и сериале «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

Эдриен Броуди в фильме «Пианист» и сериале «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»
Эдвард Нортон в фильмах «Бойцовский клуб» и «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Эдвард Нортон в фильмах «Бойцовский клуб» и «Достать ножи: Стеклянная луковица»
Вуди Харрельсон в фильмах «Народ против Ларри Флинта» и «Треугольник печали»

Вуди Харрельсон в фильмах «Народ против Ларри Флинта» и «Треугольник печали»
Леонардо Ди Каприо в фильмах «Титаник» и «Убийцы цветочной луны»

Леонардо Ди Каприо в фильмах «Титаник» и «Убийцы цветочной луны»
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По материалам: триникси

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