. Как привлечь финансовый поток в свою жизнь и почему нельзя передавать деньги из рук в руки
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Как привлечь финансовый поток в свою жизнь и почему нельзя передавать деньги из рук в руки

Как привлечь финансовый поток в свою жизнь и почему нельзя передавать деньги из рук в руки

Многие люди стараются соблюдать все приметы, чтобы избежать неприятностей и бед. Среди них есть примета, которая касается передачи денег из рук в руки. Считается, что так делать нельзя, иначе можно передать много негатива другому человеку.

Почему нельзя передавать деньги из рук в руки

Передавать деньги из рук в руки нельзя, иначе это может привести к большим потерям и убыткам. Человек, который берет эти деньги, может перенять часть негатива от того, кто ему их дает. Все это может закончиться плохо, особенно если отдающий деньги человек сильно об этом сожалеет, либо же это были его последние средства.


Нежелательно давать или забирать деньги после того, как зашло солнце. Согласно приметам, в это время денежная энергия ослабевает, поэтому заниматься проведением каких-либо манипуляций с финансами строго запрещено. Удачным временем для этого считается раннее утро или период до обеда.

Человек, который отдает свои деньги вечером, может в дальнейшем испытывать финансовые трудности. Тот, кто их возьмет, тоже не обретет счастья. Кроме того, к нему деньги как пришли быстро, так же быстро и уйдут.

По приметам деньги не принято давать через порог, обязательно нужно зайти в дом или хотя бы переступить порог.

Как лучше всего отдавать деньги


Во избежание негативных последствий люди стали задействовать дерево. Все знают о том, что вода, огонь и дерево могут легко вобрать в себя весь негатив и очистить любой предмет.

Деньги, которые сначала полежат на чем-то деревянном, считаются очищенными, поэтому ни сглаз, ни порча не будут переданы другому человеку. Именно поэтому лучше всего положить деньги на стол или шкаф, но не давать в руки. При передаче денег можно задействовать конверты, тогда человек не будет прикасаться руками к деньгам, что, в свою очередь, снижает обмен негативной энергией.

Другие приметы, связанные с деньгами

Чтобы деньги всегда водились в доме, их нужно несколько раз пересчитывать. Человек, который следует этому совету, насыщается энергией богатства.

Покупая что-либо или расплачиваясь, монеты и купюры необходимо отдавать правой рукой. Таким образом получится заблокировать отрицательную энергию, которая передается вместе с деньгами, и человек не лишится денег в будущем.

Чтобы снизить потерю денежной энергии, прежде чем отдавать деньги, следует сложить их. Хранить купюры в кошельке необходимо только в расправленном виде.


Купюры мелкого номинала желательно отдавать, а вместо них назад просить крупные. Таким образом получится улучшить приток денежных средств.

В кошельке купюры должны храниться в порядке, ни в коем случае не быть мятыми. Важно разложить их, начиная от большого номинала и заканчивая маленьким, при этом купюры должны быть повернуты лицевой стороной к человеку.

Чтобы деньги всегда водились, в кошельке можно носить специальный талисман.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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