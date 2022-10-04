. Как выбрать капусту и когда ее солить в октябре 2022 года: благоприятные дни по лунному календарю

Благоприятные дни для соления капусты в октябре 2022 года позволят приготовить вкусное и полезное блюдо. Известно, что такая капуста имеет уникальные свойства. Чтобы их не потерять, нужно придерживаться советов лунного календаря.

Когда солить капусту в октябре 2022 года

Квашеная капуста является уникальным продуктом как по вкусу, так и по полезным свойствам. Чтобы получить вкусное блюдо, важно готовить в правильный день и выбирать качественный овощ.

В октябре есть много дней, в которые рекомендуется заниматься заготовкой: 6, 7, 16, 17, 19, 20, 25, 26 числа.





Не стоит заниматься заготовкой 10-13, 21, 24 и 27 октября. Известно, что под влиянием неблагоприятных фаз ночного светила бактерии, которые принимают участие в закваске, не смогут функционировать в полную силу. Это отразится на качестве и вкусе капусты.

Как правильно солить капусту на зиму

Возьмите две двухлитровые банки и хорошо обдайте их кипятком. На такой объем понадобится около трех килограмм капусты. Уберите с них лишние листья. В основном – это верхние листочки, которые имеют следы повреждений.





Возьмите парочку крепких листов и заверните в них по кусочку ржаного хлеба. Скручивайте по принципу голубцов, после чего отправьте на дно банок. Головки капусты разрежьте на две части, избавьтесь от кочерыжек и нашинкуйте тонкими полосками.

Для закваски понадобится около 300 грамм морковки, натертой на крупной терке. Смешайте с капустой и посолите. Рассчитывайте, что на один килограмм капусты нужно добавлять 25 грамм соли. Готовую смесь помните руками, чтобы овощи пустили сок.

Переместите капусту и морковь в банки, слегка утрамбовывая. Если у вас банки с узкими или неудобными горлышками, воспользуйтесь качалкой или толкушкой для картошки. Банки нужно заполнить максимально, неплотно закрыть чистыми крышками и поставить в какую-то емкость. Это может быть кастрюля или глубокий таз, ведь сок из капусты может вытечь через верх. Далее нужно отправить заготовку в темное место на сутки.

На следующий день проткните капусту несколько раз длинной деревянной палочкой, после чего оставьте настаиваться еще на пару суток. Время от времени процедуру нужно повторять. Готовую капусту можно хранить в погребе или холодильнике.

Что можно добавлять в квашеную капусту

Чаще всего блюдо готовят только из капусты, но можно задействовать дополнительные ингредиенты для получения более насыщенного вкуса. Тмин, семена фенхеля, кориандр – все эти добавки идеально подойдут к блюду, добавляя ему пикантность и аромат.





Для любителей ярких вкусов подойдет чеснок, имбирь или перец халапеньо. Если хочется больше сладости, добавляйте смело яблоко, перец или свеклу. Не забывайте о клюкве и бруснике.

Квашеная капуста может стать не только основным блюдом, но и частью салатов или горячих закусок. С салатом все просто – добавьте к капусте сочетающиеся с ней продукты: лук, вареную картошку, ягоды – все на ваше усмотрение.

С горячими блюдами будет немного труднее. Практически всегда перед использованием капусту нужно промывать холодной водой. В противном случае при термической обработке капуста станет не только более кислой, но и слишком горькой.