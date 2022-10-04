. Как защититься от порчи и сглаза по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Каким бы не был ваш Знак Зодиака, вы всегда можете встретиться с порчей или сглазом. От этого не застрахован никто, но астрологи рассказали о том, как вы можете существенно снизить вероятность встречи с человеком, который может нам навредить.

Для начала эксперты советуют научиться диагностировать порчу и сглаз. В этом вам помогут пять признаков наведенного негатива. Дело в том, что люди часто ошибочно полагают, что их жизненные неприятности имеют магическую основу, хотя на самом деле все легко объясняется низкой самооценкой, отсутствием нежных навыков или банальным невезением.

Овен

Все, что нужно Овнам для того, чтобы их не настигла порча или сглаз — это просто капелька спокойствия. У этих людей есть непревзойденный талант наживать себе врагов всегда и везде. Астрологи советуют представителям данного Знака реже переходить дорогу всем подряд, поскольку среди этих людей могут оказаться достаточно опасные личности.

Телец

Тельцам защититься от сглаза и порчи можно в домашней обстановке. Если эти люди чувствуют прилив негатива или ощущают проблемы со здоровьем, им нужно просто побыть дома и как следует расслабиться, отдохнуть. Сила родных стен может помочь им справиться со сглазом и другими проблемами.

Близнецы

Близнецы практически не подвержены негативному магическому воздействию извне. Дело в том, что их уверенность непоколебима и они являются оптимистами. Темная магия и сглаз попросту не берут их и не могут сильно насолить. Тем не менее, осторожность в общении с токсичными людьми им все равно не помешает.

Рак

Раки могут быть уверены в том, что порча и сглаз им не навредят, если они будут находиться рядом со своей семьей. Братья, сестры, мать и отец — энергетика этих людей будет оберегать их от любого отрицательного воздействия со стороны недоброжелателей. Важно лишь вовремя обращаться за помощью.

Лев

Львам в качестве защиты от порчи и сглаза стоит использовать силу талисманов. Например, можно пользоваться помощью серебряных украшений. Отлично отпугивает любое зло черный цвет в одежде. У этих людей много врагов и недоброжелателей, поэтому им астрологи советуют пользоваться защитными талисманами в период общения с такими людьми.

Дева

Девы подвержены такой форме проклятия как самосглаз. Сила стихии Земли защищает их от внешнего воздействия, но не защищает от самих себя. Девам нужно как можно реже переживать по пустякам и накручивать себя. Если давать волю мыслям, они могут очень быстро захватить власть над сознанием и начать доставлять проблемы.

Весы

Весам для того, чтобы не стать жертвой сглаза или проклятия. Нужно перестать доверять всем подряд. Нужно проявлять чуть больше осторожности, рассказывая людям о своих секретах, планах и амбициях. Если эта информация дойдет до врагов, они точно попробуют воспользоваться этим насолив Весам.

Скорпион

Скорпионы гораздо меньше других Знаков подвержены сглазу и порче. Навредить им можно, но на это уйдет слишком много времени. Тем не менее, Скорпионам нужно поменьше общаться с людьми, которые негативно влияют своими словами и действиями на их уверенность в себе.

Стрелец

Стрельцы нередко встречают на своем пути людей, которые могут их сглазить. Проблема этих людей в том, что они общаются со всеми, причем без опаски и осторожности. Это нужно исправлять, уделяя больше времени добрым и позитивным людям. Если Стрельцы не будут игнорировать токсичных людей, это встанет им боком.

Козерог

Сглазить Козерогов очень непросто, но возможно. Если люди этого Знака хотят защититься от дурного глаза и недобрых людей, им нужно перестать спорить с ними. Астрологи советуют Козерогам перестать навязывать окружающим свое мнение, так как это может провоцировать в них ненависть.

Водолей

Водолеям спастись от порчи и сглаза помогут надежные друзья, верная вторая половинка. В окружении этих людей много притворщиков, скрытых врагов и просто нехороших людей, поэтому нужно существенно сузить круг самого близкого общения до минимума.

Рыбы

Рыбам нужно как можно реже самим пользоваться темной магией. Главная опасность для них заключается в неумелом обращении с заговорами и ритуалами. Чтобы не навлекать ан себя порчу и беду. Астрологи советуют как можно реже желать кому-то зла и оставаться позитивными в любой ситуации.