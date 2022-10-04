. Какую опасность несет в себе полнолуние в октябре 2022 года и что нельзя делать, чтобы избежать беды

Октябрьское полнолуние в 2022 году будет очень тяжелым и напряженным в энергетическом плане. Чтобы избежать беды, необходимо знать, что можно и что нельзя делать в этот период времени.

Когда будет полнолуние в октябре 2022 года и как оно называется

Полнолуние, которое будет 9 октября 2022 года, называется Луной Охотников. Оно указывает на то, что пришло время отправляться на охоту в преддверии зимы, ведь как раз в это время животные начинают накапливать жир для зимовки. Этот день считается особенным, так как несет в себе сильную энергетику, благодаря которой каждый может внести изменения в свою жизнь.





Поскольку это полнолуние будет очень напряженным, то любые запланированные мероприятия на данный день лучше перенести на другое время. Люди могут столкнуться с разными неудачами и проблемами, допускать ошибки и делать что-то неправильно. У некоторых может начаться черная полоса в финансовом плане. Появятся разногласия с родными и близкими людьми.

Что можно делать 9 октября 2022 года

Это полнолуние принесет успех в любовных делах. Чувства и эмоции будут переполнять каждого, поэтому можно смело проявлять свою любовь и страсть. Тем, кто не решался сделать первый шаг навстречу своей любви, нужно набраться храбрости и совершить его.

Полнолуние помогает пробуждать в человеке особые мысли и скрытые таланты. Время является благоприятным для реализации творческих идей, выполнения каких-либо задач и построения планов. Успех ждет писателей, блогеров, дизайнеров, художников, модельеров и журналистов.





Время благоприятно для проведения медитации, занятия йогой, чтения книги, просмотра любимого сериала и прослушивания музыки. Все это подарит удовольствие, зарядит силой и энергией, а также поможет расслабиться после напряженного трудового дня.

В полнолуние можно загадывать желания, проводить разные ритуалы и обряды. Многие из них направлены на привлечение любви, достатка и семейного благополучия.

Что нельзя делать в полнолуние, чтобы избежать беды

Большинство людей считают, что в полнолуние происходит много мистики и необъяснимых вещей, даже люди меняются.

Чтобы избежать неприятностей и беды, в период полнолуния не стоит приступать к новой работе, начинать бизнес или запускать какой-либо проект. Все дело в том, что любые задумки и планы в это время могут пойти совсем не так, как хотелось бы. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, а также брать на себя много работы.

В полнолуние вовсе не рекомендуется прикасаться к растениям и домашним цветам, потому что они очень плохо переживают это время. Любые манипуляции могут нанести им большой вред, разрешается лишь производить их полив.





Самым главным является запрет на посещение салона красоты. Нужно отказаться от стрижки, окрашивания волос, маникюра и педикюра. Все это может только испортить волосы или ногти, а также навредить человеку.

На другое время стоит также перенести совершение дорогостоящих покупок. Любая трата денег в данный день окажется неудачной, а крупные покупки могут разочаровать.

Не стоит соглашаться на риски, потому что удача в данный день отвернется от каждого, кто захочет сделать что-то подобное. Любые совершаемые риски в данный день не принесут ожидаемого результата, а только приведут к неудачам.