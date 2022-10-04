. Классический рецепт селедки под шубой: секрет приготовления салата, как улучшить его вкус
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Классический рецепт селедки под шубой: секрет приготовления салата, как улучшить его вкус

Классический рецепт селедки под шубой: секрет приготовления салата, как улучшить его вкус

Салат селедка под шубой знаком всем. Многие давно перестали его делать, считая пережитком прошлого. А кому-то он вовсе не нравился. Однако есть один секрет, который поможет улучшить вкус, и тогда обычный салат «заиграет» по-новому.

Как приготовить сельдь под шубой: стандартный рецепт

Для приготовления салата понадобятся следующие ингредиенты:

  • одна морковь среднего размера;
  • одна небольшая свекла;
  • два куриных яйца;
  • одна картофелина;
  • половинка репчатого лука;
  • 200 грамм сельди;
  • майонез — по вкусу.


Для начала отправьте овощи и яйца на плиту. Пока они будут вариться, нарежьте лук тонкими полукольцами. Если хотите более утонченный вкус, лук стоит замариновать. Добавьте в него по 1 ч. л. соли, сахара, растительного масла и уксуса, и оставьте на полчаса.

Отварные овощи очистите от кожуры, натрите на крупной или средней терке, нарежьте яйца. Селедку нужно хорошо очистить, чтобы не попадались даже мелкие косточки, и мелко нарезать.

В порционную тарелку начинайте выкладывать слои в такой последовательности: сельдь, лук, картошка, морковка, свекла. Если лук вы решили мариновать перед тем, как отправить его в салат, хорошо отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Каждый слой смазывайте майонезом. После того, как все готово, дайте салату настояться, чтобы получить более насыщенный вкус. Отправьте его в холодильник на пару часов. Желательно прикрыть пищевой пленкой, чтобы блюдо сверху не подсыхало.

Как улучшить вкус селедки под шубой

Сельдь под шубой является популярным салатом. Кто-то готовит его на праздники, а другие едят и в будние дни. Во время приготовления многие хозяйки задумывались о том, как же улучшить вкус такого блюда.


Чтобы приготовить салат, не требуется много навыков и умений. Отварные овощи натираются на среднюю или крупную терку и выкладываются слоями. Естественно, как понятно из названия, не обойтись без рыбы. Каждый слой смазывается майонезом, хотя умельцы предпочитают другие соусы.

Несмотря на легкость в приготовлении, не обходится без хитростей, к которым прибегают некоторые хозяйки. Если вы об этом ничего не знаете, важно быть в курсе одного секрета, чтобы салат получился действительно вкусным и всем понравился.

Считается, что улучшить вкусовые качества данного блюда можно с помощью масла. Оно обязательно должно быть холодным. Поэтому из холодильника нужно быстро достать кусочек сливочного масла, быстро натереть его и в таком виде добавить к селедке. Это делается перед тем, как рыба выкладывается на блюдо, то есть масло должно быть самым первым слоем.

Селедка под шубой, полезные советы

Если использовать маринованный лук, салат получится более изысканным. А резкий вкус овоща смягчится. При этом есть салат можно будет в любое время, ведь от вас не будет исходить неприятный аромат лука.


Используйте только качественные продукты, особенно не экономьте на рыбе и майонезе. Некоторые хозяйки для сочности смешивают рыбу и растительное масло, и только потом отправляют на блюдо. Таким образом, салат получается более нежным.

Овощи для салата можно резать мелкими кубиками. Однако если натереть на средней терке, вы получите более сочное и пропитанное блюдо. Если добавляете яблоки, их лучше все же резать, иначе они выделят много сока.

Вместо стандартной сельди можно, также использовать копченую рыбу, в том числе красную. Способ приготовления остается таким же, как с селедкой, но вы получите уже совершенно другой салат.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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