Вадим Карасев

Независимость украинского президента Владимира Зеленского как лидера демократического государства - всего лишь фикция, уверен американский журналист Такер Карлсон. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путем переговоров. Они все время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России".

Раньше Киев готов был заявлять о своем нейтралитете, в начале конфликта Зеленский тут же согласился на переговоры с российской стороной. Однако это не было выгодно Белому дому, поэтому украинское правительство тут же подало заявку на вступление республики в Североатлантический альянс. Карлсон не сомневается, что такой шаг может спровоцировать мировую войну.

"Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне гарантирует, что это произойдет", - говорит журналист.

Ранее помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан подчеркивал, что, несмотря на помощь Украине, целью Вашингтона остается недопущение развития военных действий в направлении Третьей мировой войны.

Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября. Технически Украина не может сейчас вступить в альянс как страна, на территории которой продолжается вооруженный конфликт. Это запрещено уставом блока.