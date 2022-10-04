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Климов заявил, что отношение американцев к украинской проблеме меняется

Климов заявил, что отношение американцев к украинской проблеме меняется

Отношение американцев к «украинской проблеме» явно меняется, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в своем Telegram-канале.

Сенатор привел тезисы из публикации в соцсети главы Tesla Илона Маска, посвященной урегулированию украинского конфликта. Так, Маск предложил провести повторные референдумы на бывших украинских территориях под эгидой ООН. При этом 53 процента читателей поддержали позицию Маска, отмечает Климов. Он также назвал Крым российской территорией, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева».

«Мультимиллиардеры имеют в США значение вполне сопоставимое с их президентами и, тем более, конгрессменами», — подчеркивает в этой связи сенатор.

Он отметил, что на сегодняшнем пленарном заседании Совфеда «вопрос о принадлежности четырех регионов Новороссии будет решен навсегда федеральными конституционными законами РФ». ООН нам для этого не нужна, отметил Климов, указав на суверенность российского государства.

«Никакого «территориального компромисса» путем «переголосований» теперь быть не может, — пишет Климов. — Запад опять проиграл и окончательная Победа снова будет за нами. О чем по сути и объявил мистер Маск в своем Twitter».

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По материалам: pnp.ru

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