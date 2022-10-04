. Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в депрессию. В море мне было спокойней»
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Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в депрессию. В море мне было спокойней»

Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в депрессию. В море мне было спокойней»

Несколько дней назад СМИ сообщили об исчезновении Константина Легостаева. Говорилось, что певец пошел поплавать в море и не вернулся. К счастью, тревожные опасения не подтвердились — музыканта нашли живым и невредимым.


Константин Легостаев пошел купаться в неудачную погоду — начался шторм, и певца унесло далеко от берега. «Все мои близкие прекрасно знают, что я люблю плавать, заплывать очень далеко. Я на самом деле сам очень удивился, что такую бучу подняли по поводу всего этого. Я думал, что поплаваю, но погодные условия изменились. Заблудился, с каждым может быть. Я не преступник и не герой, ничего плохого, как и ничего хорошего, не сделал. С каждым может случиться», — заявил 46-летний артист.

Пока одни радуются, что все обошлось, другие критикуют звезду «Фабрики звезд 5». Некоторые считают, что Константин выдумал исчезновение для поднятия рейтингов.

«Я телефон практически не открываю, вчера прочитал часть сообщений. Кто-то пишет: «Я понимаю, что это пиар, мог бы предупредить». Вот это меня вообще убило. Я вчера опять в какую-то депрессию начал входить из-за всей этой суеты. Я даже подумал, что насколько мне в море ночью было спокойней, чем вчера. Мне кажется, хайп в том, что я вернулся», — возмутился исполнитель.

Легостаев пробыл в воде более 10 часов. Всю ночь певец пытался добраться до берега, а когда ему это удалось, то направился в полицию, где его ждали, чтобы допросить.

«У меня жуткое переохлаждение было, меня отвезли в больницу, я отказался от госпитализации, так как своих дел полно. Я уже три раза переболел и все в порядке», — заверил вокалист, отметив, что его отпустили из СК без каких-либо претензий.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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