. Крабов ловят, а суда не строят

В Совфеде предложили проанализировать итоги первого этапа аукционов по добыче деликатеса, а уж потом приступать ко второму

Руководителям Росрыболовства следует управлять процессом, чтобы вся рыба, которую вылавливают в стране, доходила до людей в регионах. Для начала надо разобраться с каналами сбыта и рынками, на которых сейчас засели перекупщики, а фермерам туда не пробиться. Кроме того, Федеральному агентству по рыболовству стоит более взвешенно подойти к законопроекту о втором этапе распределения квот на вылов краба в России, так как результаты первого этапа вызывают критику в регионах и вопросы у сенаторов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 4 октября во время правительственного часа с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

В клешнях у обстоятельств

На первом этапе крабовых аукционов, который шел с октября 2019-го по июнь 2021 года, по данным «Интерфакса», распределили 50 процентов квот и реализовали 41 лот на 144,18 миллиарда рублей. При этом все победители конкурсов обязались строить на отечественных верфях суда-краболовы.

Однако, как заявил сенатор Валерий Пономарев, они эти обещания не выполнили. По его данным, из запланированных 64 траулеров на сегодня построено лишь шесть, и есть основания думать, что в ближайшие 3-5 лет строительств остальных не завершат, в том числе из-за нарушения поставок комплектующих и нехватки двигателей.

В то же время Росрыболовство уже готовится ко второму этапу аукционов в 2023 году, планируя распределить вторую половину квот на крабов с соответствующими инвестобязательствами построить десятки рыбопромысловых судов. Валентина Матвиенко считает, что торопиться здесь не следует: «Сейчас идет спешная работа по принятию закона о втором этапе распределения квот. Так может, разобраться с первым этапом, довести его до логического завершения, показать эффективность этой меры? А потом уже действовать дальше».

Она сообщила, что все рыболовецкие регионы прислали отрицательные отзывы на закон о втором этапе распределения крабовых квот. И порекомендовала руководителю Росрыболовства Илье Шестакову «ту энергию, которую он прилагает для продавливания закона, направить на диалог с регионами и ассоциациями рыбаков».

Сейчас не время разрушать то, что работает, считает Матвиенко. Спикер убеждена, что если инвесторы уже вложили деньги, строго исполняют обязательства, построили предприятия, то с ними «надо действовать поделикатнее» и не продавливать свои решения нахраписто.

«Мы — палата регионов, и если все рыболовецкие регионы против, то мы не имеем юридического права принимать такой закон. Нам написали губернаторы сразу нескольких регионов — они что, враги, не государственники? Поэтому работать [Росрыболовству] надо повнимательнее, корректнее. Хочу предупредить, мы не будем принимать закон вопреки мнению субъектов Федерации», — заявила спикер.





С другой стороны, сегодня Росрыболовство и Минсельхоз в этом вопросе тоже делают много полезного, а потому Матвиенко предложила вместе выработать государственную позицию. Спикер попросила взять Дмитрия Патрушева эту тему на контроль.

Рыба не доходит до регионов

Ранее, 28 июня, на встрече Совета палаты регионов с главой кабмина Михаилом Мишустиным Валентина Матвиенко заявила о необходимости установить жёсткие квоты на объём рыбы и морепродуктов, который должен продаваться в стране, а экспортировать только то, что сверх них.

Вот и на этот раз Матвиенко обратила внимание на проблему, пожелав коллегам из Минсельхоза «не обижаться на критику». Спикер сказала, что хотела бы пригласить с собой руководство Росрыболовства в поездки по регионам, чтобы они лично убедились, что «во многих городах нет того ассортимента рыбы, которую мы ловим на нашей территории».

«А рыба — очень полезный продукт, она нужна для здоровья, особенно для детей. Почему ее нет на прилавках? Проанализируйте. Нам говорят, что нет проблем с рефрижераторами для перевозки рыбы. Но в Ассоциации рыболовов говорят, что их не хватает. А стоимость транспортировки такая, что выловленную рыбу невыгодно везти в другие российские регионы», — обрисовала она ситуацию.

В то же время спикер Совфеда поблагодарила Минсельхоз за большие усилия, которые прилагает его руководство для обеспечения продовольственной безопасности страны, и заверила, что сенаторы готовы активно взаимодействовать в решении всех возникающих в этой связи вопросов.