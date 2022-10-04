. Крабов ловят, а суда не строят
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крабов ловят, а суда не строят

Крабов ловят, а суда не строят
В Совфеде предложили проанализировать итоги первого этапа аукционов по добыче деликатеса, а уж потом приступать ко второму

Руководителям Росрыболовства следует управлять процессом, чтобы вся рыба, которую вылавливают в стране, доходила до людей в регионах. Для начала надо разобраться с каналами сбыта и рынками, на которых сейчас засели перекупщики, а фермерам туда не пробиться. Кроме того, Федеральному агентству по рыболовству стоит более взвешенно подойти к законопроекту о втором этапе распределения квот на вылов краба в России, так как результаты первого этапа вызывают критику в регионах и вопросы у сенаторов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 4 октября во время правительственного часа с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

В клешнях у обстоятельств

На первом этапе крабовых аукционов, который шел с октября 2019-го по июнь 2021 года, по данным «Интерфакса», распределили 50 процентов квот и реализовали 41 лот на 144,18 миллиарда рублей. При этом все победители конкурсов обязались строить на отечественных верфях суда-краболовы. 

Однако, как заявил сенатор Валерий Пономарев, они эти обещания не выполнили. По его данным, из запланированных 64 траулеров на сегодня построено лишь шесть, и есть основания думать, что в ближайшие 3-5 лет строительств остальных не завершат, в том числе из-за нарушения поставок комплектующих и нехватки двигателей. 

В то же время Росрыболовство уже готовится ко второму этапу аукционов в 2023 году, планируя распределить вторую половину квот на крабов с соответствующими инвестобязательствами построить десятки рыбопромысловых судов. Валентина Матвиенко считает, что торопиться здесь не следует: «Сейчас идет спешная работа по принятию закона о втором этапе распределения квот. Так может, разобраться с первым этапом, довести его до логического завершения, показать эффективность этой меры? А потом уже действовать дальше».

Она сообщила, что все рыболовецкие регионы прислали отрицательные отзывы на закон о втором этапе распределения крабовых квот. И порекомендовала руководителю Росрыболовства Илье Шестакову «ту энергию, которую он прилагает для продавливания закона, направить на диалог с регионами и ассоциациями рыбаков».

Сейчас не время разрушать то, что работает, считает Матвиенко. Спикер убеждена, что если инвесторы уже вложили деньги, строго исполняют обязательства, построили предприятия, то с ними «надо действовать поделикатнее» и не продавливать свои решения нахраписто.

«Мы — палата регионов, и если все рыболовецкие регионы против, то мы не имеем юридического права принимать такой закон. Нам написали губернаторы сразу нескольких регионов — они что, враги, не государственники? Поэтому работать [Росрыболовству] надо повнимательнее, корректнее. Хочу предупредить, мы не будем принимать закон вопреки мнению субъектов Федерации», — заявила спикер.


С другой стороны, сегодня Росрыболовство и Минсельхоз в этом вопросе тоже делают много полезного, а потому Матвиенко предложила вместе выработать государственную позицию. Спикер попросила взять Дмитрия Патрушева эту тему на контроль.

Рыба не доходит до регионов

Ранее, 28 июня, на встрече Совета палаты регионов с главой кабмина Михаилом Мишустиным Валентина Матвиенко заявила о необходимости установить жёсткие квоты на объём рыбы и морепродуктов, который должен продаваться в стране, а экспортировать только то, что сверх них.

Вот и на этот раз Матвиенко обратила внимание на проблему, пожелав коллегам из Минсельхоза «не обижаться на критику». Спикер сказала, что хотела бы пригласить с собой руководство Росрыболовства в поездки по регионам, чтобы они лично убедились, что «во многих городах нет того ассортимента рыбы, которую мы ловим на нашей территории».

«А рыба — очень полезный продукт, она нужна для здоровья, особенно для детей. Почему ее нет на прилавках? Проанализируйте. Нам говорят, что нет проблем с рефрижераторами для перевозки рыбы. Но в Ассоциации рыболовов говорят, что их не хватает. А стоимость транспортировки такая, что выловленную рыбу невыгодно везти в другие российские регионы», — обрисовала она ситуацию.

В то же время спикер Совфеда поблагодарила Минсельхоз за большие усилия, которые прилагает его руководство для обеспечения продовольственной безопасности страны, и заверила, что сенаторы готовы активно взаимодействовать в решении всех возникающих в этой связи вопросов.

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Стало известно о препятствиях для согласования новых санкций ЕС против России
Стало известно о препятствиях для согласования новых санкций ЕС
Интерес россиян к автомобилям Lada резко вырос
Интерес россиян к автомобилям Lada резко вырос
Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл посетили показ Chanel
Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл
На Xbox теперь можно предустановить A Plague Tale: Requiem по Game Pass
На Xbox теперь можно предустановить A Plague Tale: Requiem по Game
Гороскоп от Павла Глобы на 5 октября 2022 года: следует руководствоваться здравым смыслом
Гороскоп от Павла Глобы на 5 октября 2022 года: следует
Человек-оркестр: парень поёт и одновременно играет на ударных и гитаре
Человек-оркестр: парень поёт и одновременно играет на ударных и гитаре
Депутат Госдумы Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов
Депутат Госдумы Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для
Лиз Трасс назвала себя ярой сионисткой и сторонником Израиля
Лиз Трасс назвала себя ярой сионисткой и сторонником Израиля
Собчак поделилась видео со своим «двойником»
Собчак поделилась видео со своим «двойником»
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Беременная Ольга Орлова рассказала о гендер-пати
Беременная Ольга Орлова рассказала о гендер-пати
В Москве школьник подорвался на кофемолке
В Москве школьник подорвался на кофемолке

Топ на сегодня

Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
В Госдуму внесли обновленный законопроект о выплатах мобилизованным
В Госдуму внесли обновленный законопроект о выплатах мобилизованным
В США обвинили администрацию Байдена в войне с собственным народом
В США обвинили администрацию Байдена в войне с собственным народом
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом победила Дану Борисову в бою
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России

Еще по теме

Росрыболовство детально обсудит детали законопроекта по крабовым аукционам
В России стартовали крабовые аукционы
Государство раздало краба на 142 миллиарда рублей
Минсельхоз предложил по-новому считать цены на крабовых аукционах