. Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов

Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
На ведущую и журналистку Ксению Собчак могут завести уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в действиях известной журналистки распространение фейков о государственной власти Российской Федерации. Материалы направлены в Следственный комитет. В начале сентября полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Виталия Манского. Режиссер в беседе с Ксенией на ее YouTube-канале «Осторожно: Собчак» рассказал о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета».
Реакция последовала достаточно быстро: на кинодеятеля завели уголовное дело, а следом объявили в розыск: «Восприятие ситуации у меня странное, — говорил документалист. — Стараюсь жить и работать вне задаваемого контекста. А это, скажем так, действие... как будто хочет меня втянуть обратно — и от этого я испытываю если не дискомфорт, то диссонанс. Отказываться от своих слов я, конечно, не буду». В качестве свидетеля по упомянутому выше делу была допрошена как раз интервьюер — Ксения Собчак, но теперь, видимо, телеведущая может получить новый статус в процессе.    
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Лиз Трасс назвала себя ярой сионисткой и сторонником Израиля
Лиз Трасс назвала себя ярой сионисткой и сторонником Израиля
Собчак поделилась видео со своим «двойником»
Собчак поделилась видео со своим «двойником»
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Беременная Ольга Орлова рассказала о гендер-пати
Беременная Ольга Орлова рассказала о гендер-пати
В Москве школьник подорвался на кофемолке
В Москве школьник подорвался на кофемолке
Германия задумала перестать делиться энергией с соседями
Германия задумала перестать делиться энергией с соседями
Выпуск Marauders для Game Pass отложили на неопределенный срок
Выпуск Marauders для Game Pass отложили на неопределенный срок
Церковь России 5 октября 2022 года чтит память святых Иона и Фоки
Церковь России 5 октября 2022 года чтит память святых Иона и Фоки
В сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и ее прапрабабушки, королевы-матери Елизаветы
В сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и ее прапрабабушки,
Парень уронил гопника на пол четким приемом
Парень уронил гопника на пол четким приемом
Госконтракты решили пересматривать из-за мобилизации
Госконтракты решили пересматривать из-за мобилизации
Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации
Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации

Топ на сегодня

Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
В Госдуму внесли обновленный законопроект о выплатах мобилизованным
В Госдуму внесли обновленный законопроект о выплатах мобилизованным
Потап: «Мне звонил Иван Ургант, который плакал и сказал в трубку: «Простите!»
Потап: «Мне звонил Иван Ургант, который плакал и сказал в трубку:
В США обвинили администрацию Байдена в войне с собственным народом
В США обвинили администрацию Байдена в войне с собственным народом
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России

Еще по теме

Полиция обратилась в СК с просьбой возбудить дело против Собчак
Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих слов
Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил его в клевете
Режиссера Виталия Манского объявили в розыск