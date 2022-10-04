. Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов

На ведущую и журналистку Ксению Собчак могут завести уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в действиях известной журналистки распространение фейков о государственной власти Российской Федерации. Материалы направлены в Следственный комитет. В начале сентября полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Виталия Манского. Режиссер в беседе с Ксенией на ее YouTube-канале «Осторожно: Собчак» рассказал о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета».Реакция последовала достаточно быстро: на кинодеятеля завели уголовное дело, а следом объявили в розыск: «Восприятие ситуации у меня странное, — говорил документалист. — Стараюсь жить и работать вне задаваемого контекста. А это, скажем так, действие... как будто хочет меня втянуть обратно — и от этого я испытываю если не дискомфорт, то диссонанс. Отказываться от своих слов я, конечно, не буду». В качестве свидетеля по упомянутому выше делу была допрошена как раз интервьюер — Ксения Собчак, но теперь, видимо, телеведущая может получить новый статус в процессе.