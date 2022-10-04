. Кухню Аллы Пугачевой оценили в десятки миллионов

Певица Алла Пугачева с мужем не пожалели денег на свою кухню в замке. Артистка неожиданно для своих поклонников, недолго пробыв в России, неожиданно собрала детей и улетела в Израиль. И это при том, что народная артистка отдала Гарри и Лизу в гимназию в Москве 1 сентября. Теперь знаменитостям, скорее всего, предстоит нелегкий процесс по продаже замка, который уж очень специфичен и слишком дорог не только в себестоимости, но и в своем содержании. Как пишет КП, в месяц на него уходит не менее 500 тысяч рублей. И только одну кухню в доме чета Аллы Пугачевой и Максима Галкина* нашпиговала на 50 миллионов рублей.Такая цена объясняется тем, что кухня оборудована по последнему слову техники, имеет элитные витражные окна, выложена эксклюзивной итальянской плиткой, украшена дорогими портьерами, авторскими обоями под заказ, дубовой доской, кухонный стол и другая мебель выполнены из цельного дерева. Парадный сервиз для кухни Алла Борисовна и Максим Галкин* заказывали за границей со своими инициалами, как было принято у хозяев старинных замков. * Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.