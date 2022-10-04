. Лена Катина получила трогательное поздравление от мужа, которому помогла побороть рак
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Лена Катина получила трогательное поздравление от мужа, которому помогла побороть рак

Лена Катина получила трогательное поздравление от мужа, которому помогла побороть рак
Муж «экс-татушки», певицы Лены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов публично поздравил любимую жену с днем рождения. Бывшая солистка группы t.A.T.u. Лена Катина этим летом второй раз вышла замуж. Избранником артистки стал миллионер Дмитрий Спиридонов. Влюбленные познакомились, когда «татушка» выступала на дне рождения бизнесмена, и между ними сразу же вспыхнула страсть. Певица настолько вскружила мужчине голову, что спустя несколько месяцев он сделал ей предложение, а в июне пара расписалась с ЗАГСе. Однако счастье молодоженов омрачили проблемы Спиридонова со здоровьем. Оказалось, что 40-летний бизнесмен борется с онкологией – ему поставили диагноз «рак щитовидной железы». Катина всячески поддерживала избранника в это непростое время, и ему удалось выздороветь. Сейчас у Дмитрия наблюдается ремиссия, и певица надеется, что болезнь больше не вернется.
Спиридонов же считает, что своим хорошим самочувствием он обязан главным образом певице, не оставившей его в сложный период. Поэтому бизнесмен души не чает в супруге и публично осыпает ее комплиментами. Вот и в день рождения артистки, отмечающей 4 октября 37-летие, Дмитрий первым поздравил ее в соцсети, опубликовав их забавное фото.
«Ленусенок, с днем рождения, мой сладкий сахар. Делай что хочешь и будь счастлива. Люблю», — обратился он к экс-солистке t.A.T.u. Напомним, Лена Катина ранее уже была замужем: ее брак с музыкантом Сашо Кузмановичем продлился шесть лет и закончился разводом по инициативе певицы. От этого союза у артистки подрастает сын Александр, ради которого она поддерживает отношения с экс-супругом. К слову, звезда эстрады не исключает, что в ближайшем будущем второй раз станет мамой, потому что они со Спиридоновым мечтают о полноценной семье.
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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