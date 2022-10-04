. Лера Фрост: «Европа и США для меня закрылись, так как муж находится под всеми санкциями»
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Лера Фрост: «Европа и США для меня закрылись, так как муж находится под всеми санкциями»

Лера Фрост: «Европа и США для меня закрылись, так как муж находится под всеми санкциями»

В минувшую субботу Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы Антона Ткачева. Звезда «ДОМа-2» рассказала о знакомстве с политиком, первой встрече с его родителями и нескором медовом месяце.


Лера Фрост познакомилась с Антоном Ткачевым в этом году. Звезда Сети и госдеятель встретились в пункте временного размещения для беженцев в Подмосковье.

«Я приехала, чтобы передать гуманитарную помощь. Мой будущий муж также активно помогает людям, которые сейчас нуждаются в этой помощи. Собственно, там и состоялось наше знакомство. Можно сказать, что сложные времена и люди Донбасса нас объединили. В какой момент произошло осознание, что это мой будущий муж я не знаю. Просто почувствовала, что это мой человек и все. Это невозможно объяснить, это чувствуется на уровне сердца и души», — поведала бывшая участница реалити.

В августе влюбленные объявили о помолвке, а в октябре поженились. После свадьбы 28-летняя Фрост лишилась возможности путешествовать по Америке и другим странам. «Европа и США для меня закроются, так как мой муж находится под всеми санкциями. Но меня это не особенно огорчает, потому что и без этого момента, у меня нет желания лететь на территорию врага», — отметила брюнетка.

Из-за непростой ситуации в стране Фрост и Ткачев отложили поездку за границу, где хотели провести медовый месяц. «Учитывая должность и работу моего мужа, мы пока не знаем, когда сможем вырваться в свадебное путешествие. Сейчас много работы, много дел, много планов, которые нам важно реализовать. Всему свое время», — отметила Лера.

К слову, бывшая участница телепроекта прекрасно поладила с близкими и друзьями супруга. По словам брюнетки, все ее отлично приняли. «У нас замечательные отношения, — говорит девушка про родителей Антона. — Мы приезжаем в гости к ним, они приезжают в гости к нам. Конечно же при первой нашей встрече было волнение и у них, и у меня. Но мы сразу же нашли общий язык».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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