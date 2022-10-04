. Лиза Арзамасова через год после родов показала идеальный пресс

Актриса Лиза Арзамасова год назад впервые стала мамой и уже может похвастаться идеальной фигурой. Лиза Арзамасова 14 августа 2021 года родила сына Льва. Отцом первенца стал фигурист Илья Авербух. Долгое время пара скрывала свои отношения от общественности, но незадолго до свадьбы спортсмен и артистка подтвердили свой роман, появившись вдвоем на программе «Вечерний Ургант». Илья старше Лизы на 21 год, но это не помешало супругам выстроить доверительные отношения, построенные на любви и согласии. Арзамасова поддерживает фигуриста во всех его начинаниях, и он отвечает ей взаимностью. Также актриса подружилась с сыном Ильи Мартином, который у него остался от Ирины Лобачевой. Сейчас старший сын проживает вместе с отцом, мачехой и своим маленьким братиком. Мартин души не чает в годовалом Льве.Лиза Арзамасова активно ведет социальные сети. В своем блоге она поделилась снимками, похваставшись идеальной фигурой. Несмотря на то, что «папина дочка» год назад родила сына, выглядит актриса превосходно. Особенно выделяется стальной пресс и подтянутая фигура. Перед публикой Арзамасова предстала в кожаной юбке и коротком топе. Стильный образ она дополнила грубыми ботинками на подошве и белой теплой кофтой, которая была накинута на плечи.«Тепла нам» — обратилась она к аудитории. Поклонники остались в восторге от яркого осеннего образа и фигуры Лизы. «Пресс», «Красиво», «Лиза, вы светитесь», «Худышка», «Какая вы женственная», «Вот это фигура», «Прелесть», «Стройняшка» — не переставали восхищаться подписчики.