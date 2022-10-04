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Лобода прокомментировала обращение Пугачевой к критикам

Лобода прокомментировала обращение Пугачевой к критикамПевица Светлана Лобода поддержала слова Аллы Пугачевой в адрес критиков

Украинская исполнительница Светлана Лобода отреагировала на пост певицы Аллы Пугачевой, обращенный к критикам. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram.

Лобода поддержала слова Пугачевой о том, что ее радует ненависть со стороны тех людей, которые ей не импонируют. «Идеально сказано! Алла Борисовна, любим вас», — написала Лобода.

Ранее Пугачева прокомментировала критику в свой адрес. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила исполнительница в соцсетях. Позднее на высказывание Пугачевой отреагировали в Госдуме.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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