. Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже

Вадим Карасев

Сегодня завершается Парижская неделя моды. Запомнится она не только звездными гостями и скандалами, но и весьма оригинальными коллекциями. На подиуме мы увидели немало любопытных нарядов и аксессуаров. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала самые мемные и вирусные моменты Недели моды.

1.Наноплатье Беллы Хадид на показе Coperni

В соцсетях шутили, что после показа Coperni Неделю моды можно и не продолжать — на сутки видео с Беллой Хадид, на которую наносили смесь из волокон и полимеров, захватило абсолютно все соцсети и модные платформы. Не знаем, приживутся ли эти нанотехнологии в массовой моде, но вот если бы заряжать гаджет можно было сметаной и кефиром, то российские туристы на пляжах Турции сделали бы кассу.





Белла Хадид

2.Сумка из 18-каратного золота на показе Coperni

За хайпом вокруг Беллы многие пропустили еще один сенсационный момент показа. Специально для дефиле бренд изготовил популярную модель своей сумки из чистого золота — на выплавку ушел один килограмм. После показа аксессуар, правда, обещали снова переплавить, а так-то какая-нибудь счастливая обладательница наконец-то могла бы свысока смотреть на подружек с "биркин".





Coperni

3.Перчатки-презервативы на показе Botter

Если такой аксессуар приживется, то, кажется, есть шансы значительно очистить мировой океан от пластика, а соседские мальчишки не будут разбрасываться таким маст-хэвом, наполненным водой, с балкона.





Botter

4.Туфли из шариков на показе Loewe

Тему резиновых изделий продолжил и Джонатан Андерсон, чьи коллекции в Loewe и так выглядят как готовый мем. Одна из пар туфель на показе была сделана словно из охапки ненадутых шариков. Если вечеринка не задалась, теперь вы внакладе не останетесь: клейте не пригодившиеся шарики на любимые лодочки — и вы в тренде.









5.Платье с "плесенью" на показе Noir Kei Ninomiya

Чтобы увидеть это творение, необязательно было ехать в Париж. Достаточно открыть холодильник, когда вспомнишь, что неделю назад покупала овощи, чтобы начать питаться правильно (но потом все равно заказывала пиццу).





Noir Kei Ninomiya

6.Клатч в виде пакета чипсов на показе Balenciaga

Демна Гвасалия все облегчает жизнь модникам. Теперь и грузчик из "Пятерочки" может говорить, что он вообще-то модный байер.





7.Перевернутое платье Comme des Garçons

К наряду стоит присмотреться светским героиням, которые громко осуждают вечеринки в нынешнее время, но сами думают, как прошвырнуться в пятницу вечером по Патрикам и остаться незамеченными.





Comme des Garçons

8.Юбка с муравьями на показе Schiaparelli

Вот что может произойти, когда там все-таки слипнется — как бы предупреждает нас Дэниел Розберри.





Schiaparelli

9.Бантики на сосках на показе Acne Studios

"Окей, гугл, сексуальное белье своими руками".





Надя Бесчетникова