. Молодая жена Андрея Макаревича показала их подросшего сына
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Молодая жена Андрея Макаревича показала их подросшего сына

Молодая жена Андрея Макаревича показала их подросшего сына
Сыну музыканта Андрея Макаревича - Эйтану уже исполнилось полгода. Артист с семьей сейчас живет в Израиле. Знаменитый певец, музыкант, общественный активист Андрей Макаревич недавно в четвертый раз стал папой. У артиста родился сын. Сейчас мальчику Эйтану шесть месяцев. Супруга музыканта Эйнат Кляйн решила порадовать подписчиков и показала в личном блоге семейное фото. В Сети умилились малышом и отметили, что ребенок уже готов к путешествиям, которые так любят его родители.
«Эй, вы! Когда в Марокко меня повезёте?!»— подписала фото Эйнат Кляйн. «Серьёзный парень!!! Пора брать!!», «Какие чудесные, а кое-кто и суперсладкий 💕», «Такого серьезного малыша, с таким серьезным взглядом уже можно брать❤️», «Вы невероятные, конечно», «Он готов ехать! Чудесный парень!», «Какие умные глазки у Эйтана😍 счастливые родители, красивая семья», — прокомментировали подписчики.
Напомним, музыкант познакомился с Эйнат Кляйн во время путешествия по Эфиопии. Она была его гидом. Позже Андрей Макаревич пригласил девушку в Москву. И Эйнат прилетела в столицу, чтобы посмотреть город и пообщаться с понравившимся ей человеком. Так завязался их роман. В декабря 2019 года певец женился в четвертый раз. Однако рассказал об этом событии только спустя год. Артист не любит афишировать личную жизнь. Отметим, Андрей Макаревич — многодетный отец. У артиста есть внебрачная дочь Дана (1975 года рождения), сын Иван от второго брака (1987) и дочь Анна (2000) от отношений с журналисткой Анной Рождественской. Также певец — трижды дедушка. Внуков ему подарила старшая наследница. У Даны в 2000 году появился на свет сын Джимми, в 2002 году дочь Эмма, а в 2008-м родилась девочка Сара.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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