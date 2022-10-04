. Москалькова: Мобилизованные могут заключить брак в день обращения в ЗАГС

Граждане, призванные по частичной мобилизации, имеют право заключить брак со своими избранницами в день обращения в ЗАГС. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, ее и региональных коллег просят объяснить, как быстро зарегистрировать брак с мобилизованными гражданами. «Военнослужащему, желающему вступить в брак, необходимо написать заявление своему командиру, получить справку о мобилизации и оформить увольнительную. После он может с будущей супругой прибыть в отдел ЗАГС и заключить брак в тот же день в порядке исключения в связи с мобилизацией», — пояснила Москалькова.

Ранее зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Минюста России Константину Чуйченко с просьбой упростить подачу заявлений на онлайн-регистрацию брака, отменив необходимость сопровождать их электронной цифровой подписью.



