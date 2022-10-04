. На какое расстояние распространяется радиация после ядерного взрыва?
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На какое расстояние распространяется радиация после ядерного взрыва?

На какое расстояние распространяется радиация после ядерного взрыва?

В последнее время все чаще в разговорах и в Сети обсуждается возможность ядерного взрыва. Людей пугает страшное оружие, и они интересуются, возможно ли выжить при ударе и сколько будет держаться радиация.


Радиус поражения ядерной бомбы составляет 1 км при мощности 20 кт, а при значении 20 Мт он увеличится до 10 км. Один взрыв мощностью 100 Мт, как известно, может полностью уничтожить крупный город. Так, радиус полного разрушения составит 35 километров, а сильного— 50. На расстоянии 80 километров люди могут получить ожоги.

Если жителям удастся выжить, они все же столкнутся с серьезными проблемами со здоровьем. У людей нарушится деятельность клеток или произойдет их гибель. В зависимости от того, какую дозу радиации они получили и ее продолжительности воздействия, последствия различаются.

По данным Всемирной организации здравоохранения, облучение выше пороговых значений может нарушить функционирование тканей и/или органов и может вызвать острые реакции: покраснение кожи, выпадение волос, радиационные ожоги или острый лучевой синдром. При более низких дозах риск снижается, но могут возникнуть долгосрочные последствия.

Это могут быть мутации, раковые заболевания щитовидной железы, лейкозы, молочной железы и др. Также наследственные нарушения и генетического кода, обмена веществ и гормонального равновесия. Поражение органов зрения (катаракта), нервов, кровеносных и лимфатических сосудов, ускоренное старение организма, стерильность яичников у женщин, слабоумие, нарушение психического и умственного развития.

Сколько времени держится радиация после взрыва? В первые сутки опасность остается такой же. Вредные вещества выпадают осадками в течение 12-24 часов после взрыва. Точные сроки неизвестны. В качестве примера приводится период полураспада полония-214, который составляет одну секунду, а урана-238 — 4,5 млрд лет.

Различные источники упоминают ядерную зиму, которая последует после широкомасштабной ядерной войны. Предполагается, что после выноса в стратосферу дыма и сажи температура снизится до арктической. Также эксперты отмечают вероятность ядерной ночи продолжительностью около года.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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