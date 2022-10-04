. Надежда Бабкина получает огромную пенсию

Певица и ведущая Надежда Бабкина даже без работы может жить спокойно. Артистка давно вышла на пенсию, однако не перестала работать. Помимо того, что Надежда Георгиевна руководит Московским государственным академическим театром «Русская песня», является бессменной солисткой одноименного ансамбля, она еще часто появляется на телевидении, участвуя в качестве соведущей на различных проектах. Львиную долю своего дохода Бабкина тратит на семью, в том числе на внуков. Только в этом году она потратила около миллиона на обучение детей в элитной школе. Кроме того, звезда содержит и огромный дом на Рублевке, о котором рассказала совсем недавно. Строительством особняка руководил ее сын Данила. Надо сказать, что он не разочаровал мать, вложив в этот проект свою душу.«Ему самому безумно нравилась эта деятельность, ведь на его глазах задумка постепенно превращалась в настоящий дом со стенами, огромными окнами от пола, верандой… Когда я увидела наше новое жилище в готовом виде, прямо дух захватило: как здесь все красиво, воздушно, изящно, удобно! Мы всю жизнь ютились в каких-то клетушках, а тут вдруг — огромный дом!», — хвасталась Бабкина. Разумеется, если бы звезда так не трудилась, вряд ли ей хватило бы пенсии по старости на все вышеперечисленные траты, хотя выплаты Надежда Георгиевна получает с надбавками. Так, Бабкина получает надбавки от государства за «народность». С 2018 года артистам из Москвы и имеющим звания «Народный артист РФ» и «Заслуженный артист РФ» положена прибавка в размере 30 тысяч. Журналисты подсчитали, что Надежда Георгиевна должна получать около 60 тысяч в месяц.