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Наталья Медведева призналась, почему не общается с коллегами по Comedy Woman

Наталья Медведева призналась, почему не общается с коллегами по Comedy Woman
Артистка Наталья Медведева призналась, что не хочет возвращаться в комедийное шоу. Шоу Comedy Woman закрылся несколько лет назад. Но бывшие участники стараются поддерживать отношения, хотя каждый из них теперь занимается личными проектами. 37-летняя Наталия Медведева после завершения женского телешоу пока подвинула карьеру на второй план. Актриса недавно родила третьего ребенка, и все свое свободное время посвящает семье. Тем не менее, о бывших участниках юмористической программы она не забывает, хотя и говорит, что теперь их разделает не только личные проекты, но и семья. «На эстрадный юмор я возвращаться не хочу. Это очень все тяжело. Творчески это очень тяжело. Должны быть сверхнервы, стрессоустойчивость и гигантское желание. У меня его нет. Я люблю чуть-чуть юмора, когда можно где-то пошутить, когда ты милый и красивый... А что было, то ушло. Смотрите и наслаждайтесь записью», — заявила артистка.
Но с бывшим коллегами она старается поддерживать дружеские связи. «Если встречаюсь, конечно, общаюсь. Мы с Надей Ангарской дружим. У нас дети одного возраста, у них дни рождения очень близко, мы справляем. Друг к другу ездим на драники, оладушки, на блинчики разъезжаем друг другу в гости… Но мы с Гудковым переписываемся, юморим. А так-то разошлись дороги. Я — многодетная мать, а они пока чайлдфри… Они не подбешивают, жалко их иногда», — рассказала артистка, «Авторадио» подчеркнув, что иногда ей тоже очень хочется вырваться с подружками потусить. К слову, Медведева долгое время состоит с мужем в браке, хотя встречались семь лет. Они родили троих детей. Секрет хорошего брака Наталия считает в следующем — нужно вовремя ходить к психологу и вести работу над собой. Также она отмечает, что жизнь в браке только начинается, сколько ее не испытывай, партнер раскрывается только после официальной регистрации отношений.
# Шоу-бизнес Медведева Наталья
По материалам: z-aya

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