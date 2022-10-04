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Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл посетили показ Chanel

Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл посетили показ Chanel

Сегодня в Париже состоялся показ новой коллекции Chanel, который, впрочем, запомнился скорее дебютом Ирины Шейк, чем одеждой. Гостями показа были Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл, Камила Морроне и другие. Редактор моды Надя Бесчетникова рассказывает, что предложила на будущий сезон Виржини Виар. 

Хотя в коллекции были заметны определенные элементы моды 1980-х, например, принт в горох и брючные костюмы, энергии той эпохи ей явно не хватало. Судя по всему, Виар хотела поставить на лаконичность и естественность, но получилось скорее скучно и мрачно и совсем не про то, что имела в виду Коко Шанель в цитате, использованной в анонсе показа.

Когда тело больше не озабочено исключительно своей элегантностью, когда одержимость красотой уступает место внутреннему настрою — настроению ума, а не проявлению гордости, — тогда женщина приобретает все сразу в естественности, молодости и простоте.


Ирина Шейк







По-прежнему видны попытки привлечь молодую аудиторию — отсюда кроп-жакеты и микрошорты, но на общем фоне грузных силуэтов это скорее меркнет, да и не выглядит как свежая идея. Образы plus-size также вряд ли вызовут воодушевление у целевой аудитории.

"Мечта" всех плюс-сайз на Chanel, конечно — огромные твидовые шорты, тонкий ремешок на животе, балетки. Видно, с любовью делали,

— написали в "Антиглянце" про образ, представленный ниже.


Гости показа


Диана Крюгер
Кристен Стюарт
Камила Морроне
Наоми Кэмпбелл
Шарлотта Казираги
Холзи
Stromae и Корали Барбье
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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