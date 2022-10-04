. "Нет ли криминальной составляющей": следователи ищут в смерти Моисеева признаки убийства

Вадим Карасев

В конце сентября многих шокировала новость об уходе из жизни исполнителя хита "Голубая луна" Бориса Моисеева. Как сообщалось, 68-летний певец скончался после третьего по счету инсульта. Однако теперь выяснилось, что следователи ищут в смерти артиста признаки убийства.

В Следственном комитете России (СКР) начали проверять обстоятельства смерти Бориса Моисеева. Как отмечается, это произошло через неделю после его гибели.



"Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей", - рассказал осведомленный источник "Рен-ТВ".

По словам собеседника телеканала, следователи собираются искать признаки насильственной смерти, а вовсе не недочеты медиков.

"Говоря юридическим языком, это признаки преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ ("Убийство"), либо частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса ("Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть")", – рассказал инсайдер.



Родственники могли подать заявление в СКР, чтобы найти признаки убийства Моисеева

Следы насильственной смерти обычно обнаруживают судмедэксперты - именно на основе их данных и проводятся подобные проверки. Тем не менее на теле артиста не было обнаружено каких-либо видимых повреждений. При этом посмертная судебно-медицинская экспертиза еще не готова.

Заявление родственников могло стать причиной данной проверки. Достоверной информации об этом пока нет.