. Николай Цискаридзе даже не мечтал стать ведущим «Сегодня вечером»

Звезда балета Николай Цискаридзе даже и подумать не мог, что ему предложат эту работу. Артист балета и ректор Академии балета имени Вагановой с некоторых пор стал ведущим популярной для телезрителей Первого канала программы «Сегодня вечером». Николай Цискаридзе признался, что для него такое доверие — это честь, о которой он даже и мечтать не мог. «Сегодня вечером» — знаковая программа для страны, в прайм-тайм, на одном из самых знаковых каналов. Чтобы я на такое рассчитывал? Клянусь – мечты такой не было. Примерить себя никак не мог», — поделился Николай Цискаридзе.Артист уточнил, что прекрасно осведомлен о том, сколько людей претендовало и продолжает претендовать на роль ведущего этого шоу. «Борьба чудовищная за это место не прекращается. Я просто услышал, какие люди, кто. Мне бы никогда не пришло в голову позвонить и сказать: «А вот возьмите меня», — сказал Николай Цискаридзе.