. Николай Цискаридзе назвал Садальского кучкой липкого, теплого и вонючего…

Звезда балета Николай Цискаридзе высказал свое мнение о Станиславе Садальском. Станислав Садальский не перестает резко высказываться в адрес Николая Цискаридзе. Актер язвит, высмеивая отсутствие профессиональных качеств нового ведущего шоу «Сегодня вечером». Садальский заявляет, что у программы «Сегодня вечером» падают рейтинги, а все из-за Цискаридзе. Актер также проходится по личности Николая, презрительно называя того «балеруном». «Он правда отлично делает батманы, почти как Волочкова, но ведет… из рук вон плохо. А с Первым каналом, дорогие товарищи, надо, что-то делать!» — пишет Станислав в личном блоге. Юлия Меньшова решила спросить у 48-летнего Николая мнение о выходках Садальского. «Моя няня повторяла одну хорошую пословицу: говно не трогай — вонять не будет. К сожалению, я нечаянно наступил... Когда увидел близко этого человека, ничего кроме неприятного ощущения и жалости не почувствовал… Человек жалкий — вот что страшно», — заявил Цискаридзе.Артист балета также рассказал, как познакомился с Садальским и узнал, почему тот не оставляет его в покое. «Я ехал ночным поездом. Вхожу в вагон, стоит Татьяна Кравченко, замечательная актриса, с которой часто встречаемся в поездах. Мы обнялись. В общем встретились как родные люди. Она говорит: «Вот посмотрите, кто еще с нами едет». И я вдруг впервые увидел этого человека. Я: «Ой, как интересно. Хочу задать вам вопрос, почему вы обо мне пишете ложь?» Он меня стал оскорблять безумно нехорошо. А я же артист, ответил сразу так, что мало не показалось. Развернулся и ушел. Утром Татьяна передо мной начала извиняться и сказала: «Знаете, я ему говорила, как тебе не стыдно. А он: «Понимаешь, Таня, он дает рейтинги. Мне нужны рейтинги!» — вспоминал Николай. Ведущая шоу «Сама Меньшова» поддержала собеседника, отметив, что и сама не раз подвергалась критике Садальского из-за программы «Сегодня вечером». «Я настолько не воспринимаю всерьез этот персонаж, хотя знаю, что он популярен в сетях, но мне, что бы он ни писал, все равно», — заявила Юлия.