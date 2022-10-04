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Николай Цискаридзе рассказал, что сделал Максим Галкин

Николай Цискаридзе рассказал, что сделал Максим Галкин
Звезда балета Николай Цискаридзе признался, что не забудет того, что сделал артист. 48-летний танцор разоткровенничался о работе на Первом канале. Николай Цискаридзе раскрыл детали разговора с 46-летним шоуменом Максимом Галкиным*. Пародист восьмой месяц находится за границей. Максим гастролирует по разным странам. До отъезда Галкин вел два телепроекта Первого канала. Программа «Лучше всех!» пока не выходит. А в шоу «Сегодня вечером» юмориста заменил Николай Цискаридзе. Артист заверил, что получил приглашение от редакторов. Однако, по словам звезды балета, на место телеведущего претендовало много людей. Юлия Меньшова призналась, что ей тоже предлагали вернуться на проект еще в феврале. «Скажу тем, кто за меня волновался. Я сама ушла из программы «Сегодня вечером» задолго до прихода Коли туда. Прямо скажем — за два года. Более того, мне поступило предложение о возвращении в программу. Но это был мой выбор. Я не пошла, потому что у меня уже случился YouTube-канал, и я подумала, что хочу его развивать. Это было два параллельных, совпавших события», — пояснила Меньшова.
Николай связался со своим предшественником сразу после первого эфира. Телеведущий подчеркнул, что «любит и уважает» шоумена вне зависимости от его политической позиции. Цискаридзе признался, что несколько лет назад получил большую поддержку от мужа Аллы Пугачевой. «Когда была чудовищная травля меня в 2011–2013 годах, Максим был одним из тех людей, кто открыто написал дважды в мою поддержку небольшие заметки в «Комсомольской правде». Для меня этот поступок очень важен. И я его никогда в жизни не забуду», — заверил Николай. Ректор Академии русского балета имени Вагановой всё же подчеркнул, что это не было его инициативой. «Раз я на это решился... Юля, понимаете, если бы меня попросила не съемочная группа, а кто-то другой, я бы по-другому, может быть, и среагировал. Мне позвонила редактор — девочка, с которой мы дружим много лет. И сказала, что это просьба съемочной группы. Я так честно описал это Максу», — пояснил Цискаридзе в интервью на YouTube-канале «Сама Меньшова». * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
# Шоу-бизнес Цискаридзе Николай
По материалам: z-aya

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