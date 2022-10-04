. Новое видео по Forge для Halo Infinite рассказывает об использовании звуков и освещения в работах

Вадим Карасев





До выпуска режима Forge для Halo Infinite в публичный доступ остается около месяца — он должен стать доступен игрокам в ноябре. Команда 343 Industries сделала режим действительно мощным, и это можно видеть в их демонстрациях.

Ранее команда Halo Infinite уже публиковала два видео с возможностями Forge, подготавливая игроков к работе с ним. В одном из этих видео рассказывалось про базовые функции, а в другом про скрипты и ботов. Сегодня опубликовали еще один ролик — в нем показали работу со звуком и освещением в Forge — видео можно посмотреть ниже.

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Игроки смогут детально настраивать создаваемые через Forge карты в Halo Infinite. Вплоть до того, что они получат возможность не только выбрать время суток на карте, но и изменить цвет солнца или неба — для создания нужной атмосферы. Сделать еще более атмосферными карты поможет и настройка звука, которая тоже будет иметь множество опций, что можно видеть в ролике.

Напомним, к релизу режима Forge в Halo Infinite разработчики обещают выпустить обновленную карту The Pit из Halo 3, которая была создана в этом режиме.