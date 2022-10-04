. Опенченко и Козлов копируют свидания Бухынбалтэ и Барзикова
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Опенченко и Козлов копируют свидания Бухынбалтэ и Барзикова

Опенченко и Козлов копируют свидания Бухынбалтэ и Барзикова
Алёна Опенченко победила в конкурсе красоты на Дом-2, в связи с чем ей был положен фотосет. Девушка решила взять и своего избранника. В итоге фанаты стали жаловаться, что пара копирует свидания Бухынбалтэ и Барзикова. Алёна Опенченко, как победительница конкурса красоты на Дом-2 решила устроить со своим избранником фотосессию в Королевском стиле, ведь Михаил Козлов просто не выносит, когда кто-то становится популярнее его. Однако в процессе у пары появилась небольшая проблема. Поклонники Ивана Барзикова и Кристины Бухынбалтэ начали замечать, что эта пара банально копирует чужие свидания. Они уверены, что у Миши и Алены нет фантазии, поэтому они решили подражать топовым участникам проекта.

К примеру, на полгода отношений Ваня дарил Крис серьги, после чего Козлов решил порадовать Алену схожим украшением. Да и каре Опенченко, по мнению поклонников, постригла фактически как у Крис.

Может пара так поступает не специально? Не исключено, что администрация телешоу попросту не желает придумывать что-то новенькое, поэтому свидания и повторяются из раза в раз. А может на телешоу попросту проблемы с бюджетом?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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