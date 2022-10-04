. Оптимизированная до Xbox Series X | S версия The Witcher 3 выйдет в этом году

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED сегодня сделала несколько громких анонсов. Они сообщили, что работают с партнерами сразу над 3 играми во вселенной «Ведьмак», над неким новым проектом, а еще и над сиквелом Cyberpunk 2077. Но не забыла студия CD Projekt RED и про ранее обещанное next-gen обновление The Witcher 3.

В видео со стратегией CD Projekt RED на будущее, которое можно видеть ниже, студия подтвердила планы выпустить оптимизированную до Xbox Series X | S и Playstation 5 версию The Witcher 3 в этом году. Когда именно состоится релиз — все еще не уточняется. Напомним, в оптимизированной версии игрокам обещают не только технические улучшения, но и некий новый контент, который «вдохновлен» сериалом про Ведьмака от Netflix.

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Релиз оптимизированной версии The Witcher 3 уже несколько раз переносили — изначально его обещали выпустить еще в конце 2021 года, потом перенесли на 2 квартал 2022 года, а теперь его дата выхода — 4 квартал 2022 года.