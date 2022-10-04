. Педагоги отметят День учителя 5 октября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
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Педагоги отметят День учителя 5 октября 2022 года: поздравления и открытки с праздником

Педагоги отметят День учителя 5 октября 2022 года: поздравления и открытки с праздником

Каждый год 5 октября учителя принимают поздравления с профессиональным праздником. Всемирный день учителя является одним из самых популярных торжеств в стране. Любимому учителю стоит отправить прикольный стих или поздравление в прозе с открыткой и пожелать ему всего самого наилучшего, а главное, железного терпения, которое в его работе очень необходимо.

В День учителя звучат теплые поздравления в стихах

***

Желаем, конечно же, много терпения,
От учеников — теплоты, уважения,
В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,
На лицах — побольше широких улыбок.

Чтоб были уроки всегда интересны,
Чтоб было «отлично» у всех повсеместно,
Чтоб вовремя все на урок приходили
И чтобы предметы учили, любили.

Чтоб были коллеги коллегами точно,
В конце предложений стояли чтоб точки,
У всех чтобы форма была к физкультуре.
Чтоб правила, формулы знали, фигуры.

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались,
Чтоб только приятно о вас отзывались.
И чтобы работа была как кино:
Приятной и платной еще заодно!


***

Вы – прекрасный наш учитель,
Знает это каждый житель!
С Вами мы не пропадем,
Светоч знаний обретем!
С Вами только мы умнеем.
И надежду все лелеем,
Что, когда-нибудь сумеем,
Много денег нагрести,
Счастье в мире обрести!
Потому науку учим,
Хоть себя мы только мучим,
Но готовы ради Вас,
Показать мы высший класс!
И сегодня Вас поздравить,
Мы хотим без пышных фраз!
Много счастья пожелаем,
Наш учитель мы для Вас!

***

Пусть каждый день Ваш начинается с улыбки,
И заискрятся только теплые слова в открытке.
Желаем в День учителя Вам творческих побед,
Пусть крепнет с каждым днем Ваш авторитет.

Желаем счастья в день великий без границ,
А в жизни — только ярких и цветных страниц.
Пусть радость и удача Вам сопутствует всегда.
Достатка, процветания на долгие года!


***

Спасибо вам, учителя
За то, что круглая Земля
За Трою и за Карфаген
За бензохлоропропилен
За «жи» и «ши», за дважды два
За ваши теплые слова
То, что теперь в себе храним
За все мы вас благодарим!

***

Учить работа не простая,
Но очень важная всегда.
Ведь ни на что Вы не взирая,
Нас учите Вы долгие года.

И пожелаем мы терпения,
Здоровья крепкого и сил.
Зарплаты в скором повышения,
Чтоб труд Вам радость приносил.

Дома любовь чтобы царила,
А вместе с ней и доброта.
Семья заботой окружила,
И никакая не страшна была беда.

Поздравления в прозе с Днем учителя для любимого педагога


***

Поздравляю вас с праздником всех благородных и добрых сердцем людей — Днем учителя. Желаю, чтобы светлая полоса в вашей жизни не заканчивалась, а судьба предлагала только добрые не обременяющие уроки. Достатка в доме, высокой производительности в работе, взаимопонимания в отношениях с близкими.

***

Учитель — благородная профессия, ведь именно учителя воспитываю и приводят во взрослый мир людей, которые еще вчера были малышами. Поздравляю вас с Днем учителя! Желаю терпения, жизненных сил и чтобы все то, чем вы делитесь с детьми, возвращалось к вам в троекратном размере! С праздником!


***

Уважаемые педагоги! Поздравляем вас с Днём учителя и желаем вам самого лучшего настроения в течение всего года. Пусть ваши ученики радуют вас своими успехами, а семейная жизнь будет надёжным оплотом, тихой приятной гаванью, куда приятно возвращаться после сложного рабочего дня. Крепко обнимаем вас и благодарим за знания и доброту, которыми вы одарили нас, своих учеников.

***

Пусть любой учитель, и тот, что стоит с указкой у доски, и тот, что обучает ребят при помощи инновационных технологий, в этот день получит искренние и заслуженные благодарности. Пусть ученики будут послушными и одаренными, а их родители — понятливыми.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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