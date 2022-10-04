. Педагоги отметят День учителя 5 октября 2022 года: поздравления и открытки с праздником

Каждый год 5 октября учителя принимают поздравления с профессиональным праздником. Всемирный день учителя является одним из самых популярных торжеств в стране. Любимому учителю стоит отправить прикольный стих или поздравление в прозе с открыткой и пожелать ему всего самого наилучшего, а главное, железного терпения, которое в его работе очень необходимо.

В День учителя звучат теплые поздравления в стихах

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Желаем, конечно же, много терпения,

От учеников — теплоты, уважения,

В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,

На лицах — побольше широких улыбок.

Чтоб были уроки всегда интересны,

Чтоб было «отлично» у всех повсеместно,

Чтоб вовремя все на урок приходили

И чтобы предметы учили, любили.

Чтоб были коллеги коллегами точно,

В конце предложений стояли чтоб точки,

У всех чтобы форма была к физкультуре.

Чтоб правила, формулы знали, фигуры.

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались,

Чтоб только приятно о вас отзывались.

И чтобы работа была как кино:

Приятной и платной еще заодно!





***

Вы – прекрасный наш учитель,

Знает это каждый житель!

С Вами мы не пропадем,

Светоч знаний обретем!

С Вами только мы умнеем.

И надежду все лелеем,

Что, когда-нибудь сумеем,

Много денег нагрести,

Счастье в мире обрести!

Потому науку учим,

Хоть себя мы только мучим,

Но готовы ради Вас,

Показать мы высший класс!

И сегодня Вас поздравить,

Мы хотим без пышных фраз!

Много счастья пожелаем,

Наш учитель мы для Вас!



***

Пусть каждый день Ваш начинается с улыбки,

И заискрятся только теплые слова в открытке.

Желаем в День учителя Вам творческих побед,

Пусть крепнет с каждым днем Ваш авторитет.

Желаем счастья в день великий без границ,

А в жизни — только ярких и цветных страниц.

Пусть радость и удача Вам сопутствует всегда.

Достатка, процветания на долгие года!





***

Спасибо вам, учителя

За то, что круглая Земля

За Трою и за Карфаген

За бензохлоропропилен

За «жи» и «ши», за дважды два

За ваши теплые слова

То, что теперь в себе храним

За все мы вас благодарим!



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Учить работа не простая,

Но очень важная всегда.

Ведь ни на что Вы не взирая,

Нас учите Вы долгие года.

И пожелаем мы терпения,

Здоровья крепкого и сил.

Зарплаты в скором повышения,

Чтоб труд Вам радость приносил.

Дома любовь чтобы царила,

А вместе с ней и доброта.

Семья заботой окружила,

И никакая не страшна была беда.

Поздравления в прозе с Днем учителя для любимого педагога





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Поздравляю вас с праздником всех благородных и добрых сердцем людей — Днем учителя. Желаю, чтобы светлая полоса в вашей жизни не заканчивалась, а судьба предлагала только добрые не обременяющие уроки. Достатка в доме, высокой производительности в работе, взаимопонимания в отношениях с близкими.

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Учитель — благородная профессия, ведь именно учителя воспитываю и приводят во взрослый мир людей, которые еще вчера были малышами. Поздравляю вас с Днем учителя! Желаю терпения, жизненных сил и чтобы все то, чем вы делитесь с детьми, возвращалось к вам в троекратном размере! С праздником!





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Уважаемые педагоги! Поздравляем вас с Днём учителя и желаем вам самого лучшего настроения в течение всего года. Пусть ваши ученики радуют вас своими успехами, а семейная жизнь будет надёжным оплотом, тихой приятной гаванью, куда приятно возвращаться после сложного рабочего дня. Крепко обнимаем вас и благодарим за знания и доброту, которыми вы одарили нас, своих учеников.

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Пусть любой учитель, и тот, что стоит с указкой у доски, и тот, что обучает ребят при помощи инновационных технологий, в этот день получит искренние и заслуженные благодарности. Пусть ученики будут послушными и одаренными, а их родители — понятливыми.