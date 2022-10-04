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По каким 3 верным признакам можно определить, что ваша стрижка вам не подходит

По каким 3 верным признакам можно определить, что ваша стрижка вам не подходит

Женщины обычно щепетильно относятся к своей внешности, очень требовательны к себе. Большое внимание уделяется волосам как атрибуту красоты и соблазна. Неудивительно, что порой дамы чувствуют неудовлетворение по малейшему поводу. А когда женщина не нравится самой себе в отражении, у нее портится настроение и падает самооценка. Как следствие — ухудшение отношений с людьми, появление комплексов, низкая продуктивность. Долой смиренное недовольство! Эксперт бренда «Прелесть Professional» Ксения Асанова расскажет о 3 верных признаках того, что стрижка вам не подходит.

Какие признаки говорят о том, что ваша стрижка вам не подходит

Стрижка не по форме лица

Эксперименты и разнообразие — это, конечно, очень хорошо. Однако не бывает такого, чтобы шли абсолютно все типы стрижек. У каждой девушки должна быть «в запасе» своя идеальная стрижка, которую может подобрать только опытный стилист. Он основывается при выборе всегда на овал лица. Так, круглолицые девушки будут в более выигрышном положении, если выбрать среднюю длину волос с вертикальными линиями. Это поможет скрыть объем в районе щек.

Девушкам с ярко выраженными скулами подойдет многослойная стрижка, которая способна сделать черты лица более мягкими.


Если форма лица напоминает букву V, то необходима массивная челка, которая прикроет лоб и заставит окружающих концентрировать взгляд на более выгодных позициях — глазах, губах.

Стрижка не согласуется со структурой волос

Наши физиологические особенности часто диктуют нам правильный выбор стиля. Не стоит действовать вопреки, потому что хорошего результата так все равно не добиться. Например, если кожа склонна к жирности, то волосы тоже будут быстро жирнеть, и короткая объемная стрижка будет быстро опадать. Лучше подобрать стрижку на среднюю длину и не бороться за призрачную цель — объем.

Если же волосы, напротив, сухие и ломкие, то отращивать длинные пряди — не лучший вариант, вы только подчеркнете отсутствие густоты. В таком случае подойдет короткая стрижка со множеством слоев и челкой.

Кудрявые девушки тоже должны позаботиться о выборе выигрышной стрижки, ведь под тяжестью локонов волосы просто потеряют объем.


Всегда учитывайте тип волос и их структуру, и тогда удачная стрижка подчеркнет ваши достоинства, а не недостатки.

Прическа выбивается из стиля

Тренд на кардинальную смену образа после каких-то жизненных потрясений (особенно любовного характера) уже вызывает улыбку. Говорят, что по смене стрижки можно угадать о том, что произошло в жизни женщины.

Лучше не спешить отрезать длинные кудри сразу после расставания с мужчиной, ведь очень скоро вы можете об этом пожалеть. Убедитесь, что новый образ действительно соответствует вашему внутреннему ощущению и подходит под стиль одежды, который вы обычно носите. К примеру, если вы работаете в офисе, где установлен строгий дресс-код, то стрижка пикси или другая бунтарская будет явно выбиваться из стиля. И напротив, если вы занимаетесь экстремальным спортом, то романтичные локоны будут, согласитесь, не кстати.

В любом случае перед тем, как решиться на перемены, стоит полистать журналы, примерить виртуальный парик, посоветоваться со специалистом, да и просто убедиться в своих желаниях. Тогда выбор «своей» стрижки принесет только радость и удовольствие.

# Общество Красота
По материалам: rsute

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