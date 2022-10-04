Показали первый геймплейный трейлер ремейка Dead Space
Сегодня, 18:30 Вадим Карасев
Издательство Electronic Arts сегодня опубликовало первый геймплейный трейлер ремейка Dead Space. Ранее разработчики демонстрировали отдельные элементы игры, теперь же есть полноценный ролик, в котором можно видеть, что ожидает игроков в обновленном хорроре.
Новый трейлер ремейка Dead Space демонстрируются разные моменты игрового процесса. В нем можно видеть бои с некроморфами, различное вооружение, геймплей в невесомости и многое другое.
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Напомним, релиз ремейка Dead Space запланирован на 27 января 2022 года.
По материалам: newxboxone