. Показали первый геймплейный трейлер ремейка Dead Space
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Показали первый геймплейный трейлер ремейка Dead Space

Показали первый геймплейный трейлер ремейка Dead Space


Издательство Electronic Arts сегодня опубликовало первый геймплейный трейлер ремейка Dead Space. Ранее разработчики демонстрировали отдельные элементы игры, теперь же есть полноценный ролик, в котором можно видеть, что ожидает игроков в обновленном хорроре.

Новый трейлер ремейка Dead Space демонстрируются разные моменты игрового процесса. В нем можно видеть бои с некроморфами, различное вооружение, геймплей в невесомости и многое другое.


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Напомним, релиз ремейка Dead Space запланирован на 27 января 2022 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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