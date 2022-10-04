. Причина смерти Бориса Моисеева: не убийство и не инсульт
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Причина смерти Бориса Моисеева: не убийство и не инсульт

Причина смерти Бориса Моисеева: не убийство и не инсульт

Уход Бориса Моисеева стал настоящим шоком для всех его поклонников и друзей. После похорон стали возникать самые странные версии его кончины. Но что же стало истинной причиной его смерти?


После похорон Бориса Моисеева, которые прошли 2 октября на Троекуровском кладбище, в Сети обсуждают его загадочную смерть. Так, поклонники недоумевают, почему тело Бориса Михайловича вынесли в синем пакете, чтобы никому не показывать? Задают они и другие вопросы. Например, действительно ли смерть певца наступила 27 сентября или же намного раньше?

Сегодня же была озвучена совершенно неожиданная версия, которая гласит: исполнителя хита «Звездочка алая» могли убить. Но кому это было нужно и какие цели преследовал недоброжелатель, никто не понимает. Инсайдер опроверг эту информацию.

«Криминальных причин смерти певца Бориса Моисеева, умершего 27 сентября на 69-м году жизни, не установлено», — цитируют информационные агентства слова людей, близких к следствию.

Так от чего же умер Борис Моисеев? Ранее его родные отметили, что легенда российского шоу-бизнеса пережил третий инсульт, после которого еще больше замкнулся в себе и перестал выходить на связь даже с близкими и друзьями. Выдвигалась даже версия, что после мог быть еще один инсульт.

«В медицинских кругах заявили, что предварительно установлено: причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность», — говорит источник.

Напомним, в 2010-м у певца случился первый инсульт. Тогда восстанавливаться артисту помогала Алла Пугачева — певица наняла лучших врачей и смогла помочь Борису Михайловичу, который уже через несколько месяцев вновь блистал на сцене и представлял программу в лучших залах страны. Несколько лет Моисеев гастролировал с концертами, но в 2015-м слег со вторым инсультом. Тогда его близкий друг и арт-директор Сергей Горох предложил исполнителю вплотную заняться здоровьем, после чего Моисеев сам принял решение оставить сцену.

По словам близких артиста, он очень переживал, что инсульт отразился на его внешности, а также сказался на речи. Поэтому Борис Михайлович замкнулся в себе и жил отшельником.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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