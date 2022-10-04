. Раскрыты детали утверждения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Раскрыты детали утверждения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть

Раскрыты детали утверждения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть

Раскрыты детали утверждения Евросоюзом потолка цен на российскую нефтьWSJ: ЕС утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапаСюжетСанкции против России:

Евросоюз (ЕС), вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Такие детали раскрыла газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По их информации, страны ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть. Официальные лица этих стран готовят законопроект, необходимый для реализации этой меры, однако, вероятно, отложат его утверждение до тех пор, пока все страны G7 не будут готовы. Сроки вступления в силу ограничений, таким образом, пока не ясны.

Ранее стало известно, что Греция и Кипр сняли возражения против проекта введения ЕС потолка цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. На данный момент против ограничения цен на нефть из России в рамках новых рестрикций Евросоюза выступает только Мальта.

До этого сообщалось, что противодействие со стороны морских государств с крупной судоходной отраслью остается единственным препятствием для согласования следующего раунда санкций ЕС против Москвы. Так, Греция, Кипр и Мальта заявляли, что ограничения на транспортировку российской нефти сильно ударят по их экономике.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Раскрыты детали утверждения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть
Раскрыты детали утверждения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть
Классический рецепт селедки под шубой: секрет приготовления салата, как улучшить его вкус
Классический рецепт селедки под шубой: секрет приготовления салата,
WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты
WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты
Алла Пугачева не хочет делать скидку на свой замок
Алла Пугачева не хочет делать скидку на свой замок
Лиза Арзамасова через год после родов показала идеальный пресс
Лиза Арзамасова через год после родов показала идеальный пресс
Молодая жена Андрея Макаревича показала их подросшего сына
Молодая жена Андрея Макаревича показала их подросшего сына
Лена Катина получила трогательное поздравление от мужа, которому помогла побороть рак
Лена Катина получила трогательное поздравление от мужа, которому
Причина смерти Бориса Моисеева: не убийство и не инсульт
Причина смерти Бориса Моисеева: не убийство и не инсульт
Гросси посетит Киев и Москву для консультаций по ЗАЭС
Гросси посетит Киев и Москву для консультаций по ЗАЭС
В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить пост Пугачевой
В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить пост Пугачевой
Суд продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистке Баязитовой
Суд продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистке Баязитовой
В российском регионе проверят отправлявшие повестки умершим военкоматы
В российском регионе проверят отправлявшие повестки умершим военкоматы

Топ на сегодня

Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом победила Дану Борисову в бою
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом
Кадыров захотел попасть в книгу рекордов Гиннесса
Кадыров захотел попасть в книгу рекордов Гиннесса
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов
В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов

Еще по теме

Раскрыты планы ЕС установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации
ЕС отложит введение потолка цен на российскую нефть
Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть
СМИ: Венгрия и Кипр выступили против лимита цен на российскую нефть для стран ЕС