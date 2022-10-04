. Раскрыты детали утверждения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть

Вадим Карасев

WSJ: ЕС утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапаСюжетСанкции против России:

Евросоюз (ЕС), вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Такие детали раскрыла газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По их информации, страны ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть. Официальные лица этих стран готовят законопроект, необходимый для реализации этой меры, однако, вероятно, отложат его утверждение до тех пор, пока все страны G7 не будут готовы. Сроки вступления в силу ограничений, таким образом, пока не ясны.

Ранее стало известно, что Греция и Кипр сняли возражения против проекта введения ЕС потолка цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. На данный момент против ограничения цен на нефть из России в рамках новых рестрикций Евросоюза выступает только Мальта.

До этого сообщалось, что противодействие со стороны морских государств с крупной судоходной отраслью остается единственным препятствием для согласования следующего раунда санкций ЕС против Москвы. Так, Греция, Кипр и Мальта заявляли, что ограничения на транспортировку российской нефти сильно ударят по их экономике.

