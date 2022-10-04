. "Русский стиль": прототипы игральных карт (12 фото)

Вадим Карасев

Знаменитые "атласные" карты есть в каждой семье. Всегда весело собраться с друзьями и перекинуться в картишки. Существует множество стилей игральных карт, но некоторые заслуживают особенного внимания. Например, "русский стиль" - это колода с фигурами в костюмах, повторяющих костюмы участников придворного бала, состоявшегося в феврале 1903 года в Зимнем дворце. Их выход был приурочен к празднованию 300-летия дома Романовых. Кстати, все короли, дамы и валеты имеют свой исторический прототип.