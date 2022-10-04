. С какой целью в духовку кладут противень с солью

Ни одна покупная выпечка не сравнится с домашней. Печенье или пирог, пирожки или булочки — они получаются гораздо более ароматными. Очень неприятно, если вкусности окажутся непропеченными или подгорят. Чтобы выпечка получалась вкусной и пышной, нужно использовать некоторые хитрости. Например, класть в духовку соль. Как это поможет, читайте далее.

Почему выпечка снизу пригорает, а сверху — сырая

Бывает, что вы соблюли все правила, следовали рецепту, выставили необходимую температуру, но выпечка все равно получилась неидеальной. Дело в том, что существует множество неочевидных причин, почему она сохнет или пригорает, или не пропекается только лишь верхушка. Иногда виновата сама техника. Потому следует исключить такой вариант, вызвав мастера.

Но гораздо чаще причина проблемы заключается в физике распределения пара внутри плиты. Он зачастую остается внизу, не перемещаясь под «потолок», потому верх изделия остается сыроват. К счастью, есть способ это исправить.

Зачем в духовку кладут соль





Этот лайфхак понадобится всем, кто часто пользуется духовкой. Чтобы выпечка всегда вас радовала, поставьте на дно противень, на котором рассыпана крупная соль. Так блюдо будет пропекаться равномерно, потому что соль очень долго остывает и отдает свое тепло.

Вкус выпечки при этом никак не пострадает. Даже если со временем соль пожелтеет, она все равно будет выполнять свое предназначение по-прежнему.

Для чего нужен кирпич в газовой плите

Альтернатива соли — обычный красный кирпич. Да-да, не удивляйтесь. Необязательно воровать кирпич со стройки, сейчас в магазинах можно найти пекарские камни, предназначенные именно для этой цели. Благодаря медленному остыванию температура в духовке будет равномерно распределена, а значит, выпечка пропечется полностью.