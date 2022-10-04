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Сергей Глушко готов пойти на фронт

Сергей Глушко готов пойти на фронт
Стриптизер Сергей Глушко высказался о спецоперации. В сентябре президент России объявил частичную мобилизацию в стране. Среди получивших повестки оказались и известные персоны. Наташа Королева ответила, готова ли она отправить супруга, имеющего военный опыт, на сборы. Сергей Глушко известен как звезда стриптиза и яркий представитель шоу-бизнеса, однако поклонники помнят, что за его плечами серьезная военная подготовка. Артист окончил профильный институт, а также дослужился до старшего лейтенанта и офицера воздушно-космических сил. В беседе с журналистами Наташа Королева рассказала, готова ли она отправить супруга на военные сборы, если его призовут. «Сергей под мобилизацию подпадает, — призналась артистка в эфире радио «Комсомольская Правда». — Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, по возрасту не проходит, а так — да. Если придет повестка, то что? То как все. Ну а что делать? Если такая жизнь у нас».
Напомним, что отметил весной 52-летие. Супруг звезды активно поддерживает политику российских властей. Он также крайне негативно отзывается о государственных деятелей Запада. «Русский мир был, есть и всегда будет. Никакая нежить в мире не сможет этому противостоять. Зарубите это на своих иностранных носах. Еще лучше, если вы начнете учить историю. В противном случае она сама за вас возьмется», — предупредил Глушко «КП». К слову, Королева во всем поддерживает избранника, что правда, послужило охлаждением отношений с матерью. Людмила Порывай не поддержала зятя, когда его стали оскорблять украинские звезды, и теперь редко общается с дочерью. Женщина, к слову, много лет проживает в США.
# Шоу-бизнес Глушко Сергей, Тарзан
По материалам: z-aya

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