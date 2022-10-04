. "Сергей под мобилизацию попадает": Наташа Королева приготовилась провожать Тарзана на фронт

Вадим Карасев

49-летняя Наташа Королева в новом интервью дала понять, что ее супруга могут призвать в армию в рамках частичной мобилизации. Популярная певица намекнула, что 52-летний Тарзан не будет прятаться от военкомата.

Исполнительница откровенно ответила на вопросы журналистов о возможной судьбе, которая может постигнуть ее законного супруга Сергея Глушко.



Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все.



Наташа Королева отметила, что в таком случае ей придется провожать мужа на фронт. "Ну а что делать? Если такая жизнь у нас", - отметила певица в интервью "Комсомольской правде".

Журналисты раскрыли, призовут ли Тарзана в армию

Как выяснилось, на самом деле Сергей Глушко не может подпасть под частичную мобилизацию по возрасту, хотя и носит офицерское звание, ведь в данном случае призываются мужчины до 50 лет, тогда как Сергею Глушко некоторое время назад стукнуло уже 52 года.

В настоящее время Тарзан далек от службы и отдает свободное время написанию картин - одну из них он посвятил Филиппу Киркорову, порадовав короля российской эстрады.

Наташу Королеву обвинили в выходе на сцену с украинской символикой

Певицу обвинили в том, что на концерте в одном из московских ночных клубов она вышла на сцену в синем платье на фоне желтых флагов в ходе исполнения песни "Желтые тюльпаны".

Сама она ответила на домыслы недоброжелателей о том, что это была украинская символика. По словам певицы, данному номеру уже много лет, а в Сети неправильно поняли ее посыл из-за освещения и ее синего платья.

Они не желтые, а красивые зеленые. Еще и светятся. Это не какие-то флаги какой-то страны, это просто полотно для шоу.