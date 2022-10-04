. Шоу «Маска. Танцы»: показываем ведущего, членов жюри и все костюмы нового телехита – фото

На этой неделе состоится долгожданная премьера танцевальной версии «Маски» — шоу, которое так полюбилось зрителям. Звездному жюри во главе со Светлаковым предстоит угадать, кто скрывается под костюмами Гадюки, Пугала, Щетки и других.

Соскучились по шоу «Маска» так же, как редакция «СтарХита»? Уже в это воскресенье, 9 октября, на СТС стартует новый проект «Маска. Танцы». Пять членов жюри, 14 звезд-участников, скрывающихся под костюмами — все как мы любим. За право как можно дольше сохранить инкогнито и стать лучшим сразятся Зебра, Гадюка, Снежный барс, Сова, Щетка, Лягушка, Черный лебедь, Дискошар, Пугало, Божья коровка, Попкорн, Морской конек, Свекла и Сатурн.

Работа над образами персонажей заняла четыре месяца. Художники поставили перед собой сложнейшую задачу: создать яркие объемные костюмы, в которых можно дышать, легко двигаться, выполнять хореографические движения и акробатические трюки. Некоторые, особенно массивные, оснащены специальными вентиляторами, а для безопасного и комфортного выступления на сцене предусмотрено антискользящее покрытие.

По правилам все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну знаменитость спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.

Судей подобрали максимально разноплановых. Раскалывать персонажей предстоит шоумену Сергею Светлакову, хореографу Егору Дружинину, певице Клаве Коке, музыканту Тимуру Родригезу и актрисе Марии Горбань. Ее имя до последнего держалось в секрете — и для звезды сериала «Кухня» это дебют в данном амплуа. «Раньше у меня был только опыт участницы телешоу. А теперь такая ответственность! Буду, наверное, самым добрым членом жюри», — призналась Мария.

Еще один дебютант проекта — ведущий. Эту роль исполнит фронтмен группы The Hatters, популярный видеоблогер и участник команды «КликКлак» Юрий Музыченко. Конечно, первый съемочный день прошел для него максимально волнительно. Артиста поддерживали все, кто присутствовал на площадке, зрители в зале скандировали: «Юра, мы с тобой!»

Предложение попробовать себя в новой роли стало для Музыченко полной неожиданностью: «Это совершенно новый экспириенс и необычный вызов. На сцене я всегда был защищен инструментами, музыкой, сценическим образом. А здесь только я и предлагаемые обстоятельства: просто один на один с шоу».

Кроме того, Юрий признался, что в восторге от костюмов на «Маска. Танцы». «Я работал в эстрадном театре, поэтому все, что ярко, весело и по-доброму, мне особенно близко. А костюмы здесь классные! Подумываю попросить себе Щетку после ухода этого героя из шоу. Я бы этот костюм использовал и на выступлениях, и в театре, и где только можно», — поделился эмоциями музыкант.

Составить конкуренцию своими нарядами маскам-участникам планирует Клава Кока — на площадке исполнительница хита «Краш» появилась в платье сестры Лады. «Сценические образы придумываем вместе с ней, — поделилась певица. — И сегодня я в платье «зефирки», которое Лада шила специально для меня. Я — человек-эмоция, всегда на позитиве, такой светлячок. И все мои образы в проекте будут такими же яркими и позитивными».

Съемки будущего телехита стартовали на днях в павильоне Мосфильма площадью тысяча квадратных метров. На изготовление декораций ушло больше двух месяцев, а на их монтаж — целых три недели.

Премьера «Маска. Танцы» 9 октября в 17:00 на СТС.