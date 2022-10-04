. Сюрприз: завтра Chivalry 2 добавят в подписку Game Pass

Вадим Карасев





Microsoft пока не объявила полный список новинок для Game Pass на первую половину октября. О части проектов уже известно, а сегодня неожиданно в соцсетях подразделение Xbox анонсировало выход игры Chivalry 2 в подписке Game Pass.

Игра Chivalry 2 станет доступна в Game Pass уже завтра — 4 октября. Похоже, что проект будет добавлен в подписку на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.





Напомним, Chivalry 2 — это многопользовательский слэшер от первого лица в сеттинге средневековья. У игры больше 13 тысяч отзывов в Steam, которые суммарно «Очень положительные».

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