. Слух: The Outer Worlds получит оптимизацию до Xbox Series X | S и новое издание

Вадим Карасев





Сейчас команда Obsidian работает над The Outer Worlds 2, издавать которую будет Microsoft. Но первая часть The Outer Worlds была выпущена издательством Private Division, дочерней компанией Take-Two Interactive. Похоже, что Take-Two готовит к релизу новую версию The Outer Worlds, которая появилась на сайте тайваньского рейтингового агентства.

На сайте рейтингового агентства Тайвани заметили издание игры The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Указано, что данное издание получило рейтинг для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, а его изданием занимается Take-Two.





Отметим, что издание The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition замечали еще в августе на сайте рейтингового агентства в Корее, но тогда не был указан список целевых платформ.

Первая часть The Outer Worlds сейчас не имеет оптимизации до Xbox Series X | S и Playstation 5. Напомним, что она доступна в Game Pass в базовой версии. При этом, для игры выходили два дополнения — Murder on Eridanos и Peril on Gorgon.