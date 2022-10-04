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Смерть Бориса Моисеева проверят правоохранительные органы

Смерть Бориса Моисеева проверят правоохранительные органы
Певец Борис Моисеев умер в полном одиночестве. Представители Следственного комитета РФ заинтересовались обстоятельствами смерти Бориса Моисеева. Источник «Рен-ТВ» сообщил, что в ближайшее время правоохранители проверят эту историю на криминальную составляющую.
«Правоохранителей интересуют не недочеты врачей, а наличие признаков насильственной смерти», — заявили в ведомстве журналистам. Проверка начата 3 октября после похорон певца. Моисеева похоронили в минувшее воскресенье на Троекуровском кладбище. Пока не понятно, как именно следователи будут проверять причины смерти артиста, если тело уже предали земле.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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