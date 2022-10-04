. Собчак поделилась видео со своим «двойником»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собчак поделилась видео со своим «двойником»

Собчак поделилась видео со своим «двойником»Ксения Собчак поделилась видео со своим «двойником» с британского телеканала SkyNews

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак обнаружила своего «двойника» из Великобритании. Им оказалась ведущая телеканала SkyNews, похожая на российскую журналистку. Видео с ней Собчак поделилась в своем Telegram-канале.

«Прислали тут ведущую SkyNews. Ну что-то есть», — написала она о внешнем сходстве со своей британской коллегой.

Однако мнения подписчиков Собчак разделились. Некоторые признали сходство, другие посчитали, что ведущие совсем непохожи. «Цвет волос. И больше ничего общего», — отметил один из комментаторов. По словам другого, британская ведущая больше похожа на представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, а не на Собчак.

Ранее другая российская телеведущая Лариса Гузеева поделилась с подписчиками снимком своего двойника. На черно-белом фото была запечатлена девушка, похожая на нее в молодости. Гузеева рассказала, что нашла эту фотографию в сети.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лиз Трасс назвала себя ярой сионисткой и сторонником Израиля
Лиз Трасс назвала себя ярой сионисткой и сторонником Израиля
Собчак поделилась видео со своим «двойником»
Собчак поделилась видео со своим «двойником»
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Беременная Ольга Орлова рассказала о гендер-пати
Беременная Ольга Орлова рассказала о гендер-пати
В Москве школьник подорвался на кофемолке
В Москве школьник подорвался на кофемолке
Германия задумала перестать делиться энергией с соседями
Германия задумала перестать делиться энергией с соседями
Выпуск Marauders для Game Pass отложили на неопределенный срок
Выпуск Marauders для Game Pass отложили на неопределенный срок
Церковь России 5 октября 2022 года чтит память святых Иона и Фоки
Церковь России 5 октября 2022 года чтит память святых Иона и Фоки
В сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и ее прапрабабушки, королевы-матери Елизаветы
В сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и ее прапрабабушки,
Парень уронил гопника на пол четким приемом
Парень уронил гопника на пол четким приемом
Госконтракты решили пересматривать из-за мобилизации
Госконтракты решили пересматривать из-за мобилизации
Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации
Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации

Топ на сегодня

Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
Модель OnlyFans увековечила свой зад на бетонной дорожке возле дома
В Госдуму внесли обновленный законопроект о выплатах мобилизованным
В Госдуму внесли обновленный законопроект о выплатах мобилизованным
Потап: «Мне звонил Иван Ургант, который плакал и сказал в трубку: «Простите!»
Потап: «Мне звонил Иван Ургант, который плакал и сказал в трубку:
В США обвинили администрацию Байдена в войне с собственным народом
В США обвинили администрацию Байдена в войне с собственным народом
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России

Еще по теме

Ксения Собчак довела до истерики правильных мам
Ксения Собчак рассказала, как быть стильной
Сын Ксении Собчак потерял свой зуб
Ксения Собчак в купальнике похвасталась фигурой