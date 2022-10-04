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Стало известно о просьбе Турции отсрочить часть платежей за российский газ

Стало известно о просьбе Турции отсрочить часть платежей за российский газBloomberg: турецкая Botas попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года

Турецкая нефтегазовая компания Botas попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно изданию, переговоры состоялись после соглашения между двумя странами, разрешающего Botas оплачивать 25 процентов своих обязательств в рублях, а не в долларах. При этом источник агентства отметил, что официального запроса от Анкары не поступало, дискуссии являются частными.

Отмечается, что ни Botas, ни «Газпром» на запросы агентства не ответили.

16 сентября Bloomberg сообщало, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирался просить у Путина скидки на топливо, а также возможности оплачивать часть поставок в собственной валюте — турецкой лире, которая при этом показывает серьезную волатильность, существенно слабея.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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